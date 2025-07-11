ÀÐÇË¼óÁê¡Ö¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×È¯¸À¤Ï¡Ö¹ñ±×³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÈãÈ½...¸À¤¦¤Ê¤é¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï2025Ç¯7·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ñ±×¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤À¡£¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤È³¹Æ¬±éÀâ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤òÆñ¤·¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¹ñ±×¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¶¯¤¤È¯¸À¡×¤Ç¡¢¡Ö¹ñ±×¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×
ÀÐÇË»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢7·î9Æü¤ËÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ç½Ð¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÆü´ØÀÇ25¡ó¤ÎÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ñ±×¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤À¡£¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×
¡Ö¤¿¤È¤¨Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤â¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
È¯¸À¤Ø¤Î½ê´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢
¡Ö¸ò¾Ä¤Ï¸·¤·¤¯¤ä¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¸ò¾Ä¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤äÂº·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×
¤È»ØÅ¦¡£ÀÐÇË»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¶¯¤¤È¯¸À¡×¤Ç¡¢¡Ö¹ñ±×¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Áªµó¸þ¤±¤Î¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¶¯¤¤È¯¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤òÆñ¤·¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¹ñ±×¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤ËÈ¯¸À¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È......¡×
¡Ö¤â¤·¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Í...¡×
¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¡Ö¶¯¤¤È¯¸À¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Í¡¢3¤«·îÏ¢Â³¡¢·³ÍÑµ¡¤¬¶ÛµÞÀÜ¶á¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï6·î7Æü¡¢8Æü¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç¡¢7·î9Æü¡¢10Æü¤ËÅì¥·¥Ê³¤¾å¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤ÎÆÃ°Û¤ÊÀÜ¶á¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ ·ó ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¹©Æ£Çî»Ê¡Ë