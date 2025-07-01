¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥±¥Ñ¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÂàÃÄ¸å¡¢Àµ¼é¸î¿À¥é¥ä¤È¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤Ø

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Here to raise the levels.— Arsenal (@Arsenal) July 1, 2025
Kepa Arrizabalaga is a Gunner. pic.twitter.com/8yMhga11ZC