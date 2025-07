¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥±¥Ñ¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÂàÃÄ¸å¡¢Àµ¼é¸î¿À¥é¥ä¤È¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤Ø

アーセナルは1日、チェルシーからスペイン代表GKケパ・アリサバラガを獲得したことを発表した。現在30歳のケパは、アスレティック・ビルバオで注目を集めると、2018年夏にGK史上最高額の7100万ポンド(約139億円)の移籍金でチェルシーに加入。正守護神として迎え入れられるも、2019−20シーズン途中からは序列が低下し、2023−24シーズンはレアル・マドリード、今シーズンはボーンマスへとレンタル移籍していた。

