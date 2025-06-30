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[Galaxy A36 5G SM-A366Q]
5G NR: n1, n3, n5, n28, n40, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
[Galaxy A36 5G SC-54F]
5G NR: n1, n3, n5, n28, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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Samsung Galaxy A36 5G¡Ã¥ª¡¼¥µ¥à ¥é¥¤¥à¡ÃGalaxy AIÂÐ±þ¡ÃSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û ËÜÂÎ Ã¼Ëö¡ÃSamsung½ãÀµ ¹ñÆâÀµµ¬ÉÊ¡Ã2025Ç¯È¯Çä¡ÃFeliCaÂÐ±þ¡ÃIP67ËÉ¿åËÉ¿Ð¡Ã6.7¥¤¥ó¥Á¡ÃÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 5,000mAh¡ÃSM-A366QLGASJP
¥µ¥à¥¹¥ó(Samsung)
2025-06-26
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