人気キャラクターのグッズがそろうセガプライズに、ディズニーグッズが続々登場。

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “スクランプ”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “スクランプ”

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約25×13×49cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション『リロ&スティッチ』に登場する「リロ」が作った人形「スクランプ」

ユニークで愛嬌のある姿で、「リロ」が大事にしている存在です。

そんな「スクランプ」が、セガプライズのぬいぐるみとして登場します☆

リボンや特徴的な髪、ボタンで表現した目などをしっかり再現。

お口の縫い目も丁寧に表現された、「リロ」になった気分で愛でられるグッズです!

「リロ」の人形「スクランプ」が、ぬいぐるみになってセガプライズに登場。

『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “スクランプ”は、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

