ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡×¤Î¡È¸í¤Ã¤¿ÊÝÂ¸ÊýË¡¡É¤Ç¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯Áý¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤¬Àµ¤·¤¤°·¤¤Êý¤ò¾Ò²ð
¡¡¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢ÆÇÁÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¿©ÃæÆÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥¸¥ã¥¬¤ÏÁá¤á¤Ë¾ÃÈñ¤ò
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡Ö¿·¤·¤¯¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬½Ð²ó¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡×¤ÈX¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë¤ÏÈùÎÌ¤ÎÅ·Á³ÆÇÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝÂ¸¤Î»ÅÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÆÇÁÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÇÁÇ¤¬Â¿¤¤¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤äÊ¢ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï²ÈÄí¤Ç¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÈÄí¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦É÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¡¢ÎÃ¤·¤¯°Å¤¤½ê¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¡£
¡¦ÄÌµ¤À¤È¼×¸÷À¤¬¤¢¤ë»æÂÞ¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿·¥¸¥ã¥¬¤ÏÈé¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢ÎÐ¿§¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¦¿·¥¸¥ã¥¬¤Ï¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¡£
¡¦½ý¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¡£
¡¦Ä´ÍýÁ°¤Þ¤Ç¿åÀö¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡Ö¿¿¤Ã°Å¤ÊÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÊÝÂ¸¤·¡¢¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£