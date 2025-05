1995年の「新世紀エヴァンゲリオン」TVシリーズ放送開始から30周年を記念したBlu-ray BOX「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」が、全3形態で12月10日に発売される。価格は通常版が27,500円から。

「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」

これまで映像商品化されていなかった劇場公開版を含むすべてのバージョンを網羅した、18枚ディスク構成の「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」(77,000円)。

これにTVアニメ版も追加した全28枚組の「『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」(110,000円)、各作品の最新バージョンのみを収録した6枚組「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX』」の全3形態。

3形態のうち、初回限定版の2形態は8月17日予約締切で、この日までに予約すれば確実に入手できる。

「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」は、各作品ごとに特殊トレーに分けられ、アクリルケースに収納。約200ページの新規ブックレットが付属予定で、映像特典としてこれまでに公開されている告知映像などを「大ボリュームで」収録予定という。詳細は後日発表。

「『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」

TVシリーズも網羅した「『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」は、2015年発売の「新世紀エヴァンゲリオン NEON GENESIS EVANGELION Blu-ray BOX」に封入されていたブックレットも復刻版として再封入される。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズと「シン・エヴァンゲリオン劇場版」各作品の英語タイトルには数字が割り振られており、映像ソフト発売時など作品に対して再調整や内容変更が行なわれた際、バージョンナンバーのようにこの数字が更新されている。

初回限定版の2形態では、このすべてのバージョンを収録。また「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.」と「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.」はBDに加え、4K Ultra HD Blu-rayでも収録される。

6枚組の「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX』」では、各作品の最新バージョンのみをBDで収録。また映像特典や付属ブックレットは他2形態のものとは内容が異なるとのこと。

『EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection』Blu-ray BOX発売15秒SPOT

あわせて15秒スポット映像、店舗別特典アイテムの情報も公開された。AmazonではA5 キャラファイングラフとビジュアルシートのセット、楽天ブックスではスマホショルダーなどが用意されている。

店舗別特典サンプル

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・ エヴァンゲリオン 劇場版』 Complete Blu-ray BOX【初回限定版】(Blu-ray+ 4K Ultra HD Blu-ray)

<価格>77,000円

<品番>KIZX-90711~90728

<パッケージ仕様>

DISC18 枚組(Blu-ray14 枚+4K Ultra HD Blu-ray4枚)/アクリルケース仕様/デジパック/ブックレット(予定)

<収録内容>

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序

EVANGELION:1.0 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray)☆

EVANGELION:1.01 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray)★

EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray)

EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.(4K Ultra HD Blu-ray)☆

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破

EVANGELION:2.0 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray)☆

EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray)

EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(4K Ultra HD Blu-ray)☆

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q

EVANGELION:3.0 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)☆

EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)

EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)

EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.(4K Ultra HD Blu-ray)

シン・エヴァンゲリオン劇場版

EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME(Blu-ray)☆

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME(Blu-ray)☆

EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME(Blu-ray)

EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME(4K Ultra HD Blu-ray)

Special Disc 01 Explanation of EVANGELION:1.01(Blu-ray)★

Special Disc 02 映像特典(Blu-ray)

Special Disc 03 映像特典(Blu-ray)

特製ブックレット(約200ページ)

※☆=初映像商品化 ★=初Blu-ray化

『新世紀 エヴァンゲリオン 』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・ エヴァンゲリオン 劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】(Blu-ray+ 4K Ultra HD Blu-ray)

<価格>110,000円

<品番>KIZX-90683~90710

<パッケージ仕様>

DISC28 枚組(Blu-ray24 枚+4K Ultra HD Blu-ray4枚)/アクリルケース仕様/デジパック/ブックレット 2冊(予定)

<収録内容>

『エヴァンゲリオン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 DISC:18枚

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序

EVANGELION:1.0 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray)☆

EVANGELION:1.01 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray)★

EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray)

EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.(4K Ultra HD Blu-ray)☆

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破

EVANGELION:2.0 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray)☆

EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray)

EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(4K Ultra HD Blu-ray)☆

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q

EVANGELION:3.0 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)☆

EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)

EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)

EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.(4K Ultra HD Blu-ray)

シン・エヴァンゲリオン劇場版

EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME(Blu-ray)☆

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME(Blu-ray)☆

EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME(Blu-ray)

EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME(4K Ultra HD Blu-ray)

Special Disc 01 Explanation of EVANGELION:1.01(Blu-ray)★

Special Disc 02 映像特典(Blu-ray)

Special Disc 03 映像特典(Blu-ray)

『新世紀エヴァンゲリオン』 Blu-ray 10 枚

TV シリーズ 第壱話~第六話

TV シリーズ 第七話~第拾弐話

TV シリーズ 第拾参話~第拾八話

TV シリーズ 第拾九話~第弐拾弐話 ビデオフォーマット版 第 21 話、第 22 話

TV シリーズ 第弐拾参話~最終話 ビデオフォーマット版 第 23 話、第 24 話

『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』+映像特典

『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』+映像特典

『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 DEATH(TRUE)2/Air/まごころを、君に』+映像特典

『新世紀エヴァンゲリオン』 Special DISC(映像特典)

『新世紀エヴァンゲリオン』 Special DISC(映像特典)

特製ブックレット(約 200P)

復刻版ブックレット(176P)

※☆=初映像商品化 ★=初Blu-ray化

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・ エヴァンゲリオン 劇場版』Blu-ray BOX(Blu-ray)

<価格>27,500円

<品番>KIXA-1007~1012

<パッケージ仕様>

DISC6 枚組(Blu-ray6 枚)/トールケース/外箱付/ブックレット(予定)

<収録内容>

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.

シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME

Special Disc 01 映像特典

Special Disc 02 映像特典

ブックレット

※本商品収録される映像特典「Special Disc 01」「Special Disc 02」に関して

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】

『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初

回限定版】に収録される「Special Disc」と一部収録内容が異なる。

※ブックレットは他 2 商品に封入される「特製ブックレット』とは内容が異なる。