業務をセミ・ドキュメンタリースタイルでリアルに描く！Tokyo Stars Group『別れさせ屋〜相談者がその扉を叩く時〜』

Tokyo Stars Group『別れさせ屋〜相談者がその扉を叩く時〜』

Tokyo Stars Groupは、漫画『別れさせ屋〜相談者がその扉を叩く時〜』((C)ポレポレ美/竹書房/別れさせ屋フリーダム)が、竹書房の月刊コミック誌『本当にあった愉快な話』2024年5月号(2024年3月29日発売)より連載を開始し、今回1周年を迎えた!

■漫画について

繊細かつ複雑な「別れさせ屋」の業務をセミ・ドキュメンタリースタイルでリアルに描いています。

依頼者の内面的な葛藤や、プロの工作員による活動の様子を、親しみやすく、かつ読者を惹きつける形で表現しています。

読者からは、次のような声が寄せられています:

・「リアルに感じる」

・「重いテーマでも読みやすく、時に笑える」

・「実際の別れさせ屋の仕組みがよくわかる」

