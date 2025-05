上原亜衣がInstagramでタトゥーを披露！ファンからの絶賛コメントが殺到

上原亜衣(うえはら あい、31歳)は最近、実業家やNFTクリエイターとしての活動を続ける傍ら、Instagramでファンとの交流を深めている。5月14日には、「撮影中に 子どもの頃の純粋な気持ち忘れずに…♡ I played on the slide 我在滑梯上玩过 미끄럼틀에서 놀았어 Saya bermain di slide. เล่นบนกระดานลื่น」と投稿。多言語でのメッセージが、彼女の国際的なファン層を意識したものとなっている。この投稿には、タトゥーに関するコメントが多く寄せられた。「タトゥーいれたの?」「無邪気で、めっちゃ可愛い」「Nice tatto you go」「タトゥーなんてあったっけ?似合ってるー!」と、さまざまな反応が見られ、彼女の魅力に多くのファンが共感している。上原亜衣は、福岡県出身で、2011年にAV女優としてデビューし、2016年に引退。その後、実業家やインフルエンサーとして活躍を続け、現在も多くの人に支持されている。