日本マクドナルドは、ハッピーセット「ちいかわ」と「マインクラフト ザ・ムービー」を本日5月16日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

イラストレーター・ナガノ氏によるSNS発のキャラクター「ちいかわ」と、ゲーム「マインクラフト」の映画「マインクラフト/ザ・ムービー」がハッピーセットに登場。5月16日からの第1弾、5月23日の第2弾合わせてそれぞれ8種類ずつのおもちゃが用意される。

5月30日からの第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

第1弾:5月16日(金)~5月22日(木)

ちいかわのドリンクカップペンたて

マクドナルドのドリンクカップをモチーフにしたちいかわのミニサイズのペンスタンド。カップを回すと、吹き出しのセリフが変わる。

※ドリンクカップとしての使用はできません。

※鉛筆は付属しません。

ハチワレのマクドナルドカレンダー

マクドナルドのマネージャーの制服を着たハチワレのカレンダー。背面のツマミで月を、上のダイヤルで日にちを変更することができる。

うさぎのプチパンケーキケース

うさぎのフィギュアとパンケーキの形をした小物入れ。バターに乗ったうさぎはケースに取り付けたり、取り外したりできる。

ラッコのドライブころころメジャー

マクドナルド仕様のラッコカーのコロコロメジャー。車を動かすと距離が後ろの窓に表示される。10cmまで測れる。

※測れる長さはあくまでも目安です

第2弾:第2弾 5月23日(金)~5月29日(木)

ちいかわのメモセット

ちいかわがマクドナルドクルーになった顔型のケース。顔の形のメモがついている。ケース背面はエンボスでちいかわ、ハチワレ、うさぎの顔が描かれており、紙を乗せて鉛筆などで擦ると、絵が浮き出る。

ハチワレのハッピーセットフォトフレーム

緑のトレイにハチワレが付いたミニサイズのフォトフレーム。ちいかわの印象的なシーンのカードが付属する。写真も入れることができる。ただし、サイズによって入らないものがある。

うさぎのシールディスペンサー

うさぎがついたハッピーセットボックス型のシールディスペンサー。指で触るとうさぎがゆらゆらと動く。使い終わったら、手持ちのマスキングテープなども入れられる。

※サイズによって入らないテープがあります。

モモンガのボールサイン えんぴつキャップ

マクドナルドのポールサイン(看板)にしがみつくモモンガのペンシルキャップ。鉛筆やペンなどの上に付けて使うことができる。ポールサインはゆらゆらと動く。

※鉛筆は付属しません。

※鉛筆はサイズによって入らないものがあります。

第3弾:5月30日(金)~

ハッピーセット「ちいかわ」第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

ブロックは「マインクラフト」ロゴが書いてあるパーツを外すと、ブロックが開く。付属のシールを自由に貼ってデコレーションし、自分だけのマインクラフトの世界を作ることができる。また、複数集めると他のおもちゃと繋げて遊べる。

第1弾:5月16日(金)~5月22日(木)

クリーパー

人気キャラクター、クリーパーのフィギュアのおもちゃ。頭が動き、土台部分は他のブロックと接続できる。

石ブロックとギャレット

立体の石のブロックを開くと、映画に登場するキャラクター、ギャレットが現われる。

ピンクのウールブロックとピンク羊

立体の石のブロックを開くと、ピンク羊が現われる。

草ブロックとラマ

立体の石のブロックを開くと、ラマが現われる。

第2弾:5月23日(金)~5月29日(木)

レッドストーンブロックとクリーパー

立体の石のブロックを開くと、クリーパーが現われる。

ダイヤモンドブロックとスティーブ

立体の石のブロックを開くと、スティーブが現われる。

ハチ

人気キャラクター、ハチのフィギュアのおもちゃ。背中を押すと羽が動く。土台部分は他のブロックと接続できる。

金ブロックとドーン

立体の石のブロックを開くと、映画に登場するキャラクター、ドーンが現われる。

第3弾:5月30日(金)~

ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」の外箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、オリジナルゲームで遊べる。

【遊び方】

(1) スマートフォンでハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」の外箱のQRコードを読み込む。

(2) マインクラフトの世界でスティーブ、ギャレット、ドーン、の3人からミッションが与えられる。時間内に素材をたくさん集めて組み立て、「フライド・ラッパ」・「鎧金のスマイルのよろい」・「マクドナルドブーツ」などのオリジナルアイテムを完成させるゲーム。

【ゲームプレイ可能期間】

5月16日(金) 5時~12月31日(水)16時

【対象商品】

ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」のおもちゃ

※おもちゃの箱にあるQRコードとおもちゃを使ってゲームを起動させます。

※マクドナルド公式アプリへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない方は無料会員登録を行なってからご利用ください。

(C)nagano / chiikawa committee

(C) 2025 Warner Bros. Ent. and Legendary. All Rights Reserved

