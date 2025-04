ウルトラマンシリーズの人気キャラクター「 ウルトラマンゼロ 」の誕生15周年を記念した展示 イベント 「ULTRAMAN Gallery ULTRAMAN ZERO 15th展〜WE LOVE ZERO〜」が2025年4月26日から5月11日まで、西武 渋谷 モヴィーダ館6-7階特設会場にて開催される。開催前日に行われたマスコミ・関係者向け内覧会には、 ウルトラマンゼロ の弟子・ウルトラマンゼット(『ウルトラマンZ』2020年)がかけつけ、多彩な魅力にあふれる本 イベント の開催を祝った。

「ULTRAMAN Gallery ULTRAMAN ZERO 15th展〜WE LOVE ZERO〜」内覧会では ウルトラマンゼロ の弟子・ウルトラマンゼットを迎えてのフォトセッションが行われた○合言葉は「WE LOVE ZERO」! ウルトラマンゼロ は、2009年公開の映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説THE MOVIE』でデビューしたウルトラヒーロー。ウルトラセブンの息子であり、ウルトラマンレオとアストラの兄弟に鍛えられたゼロは、強敵ウルトラマンベリアルとの対決を経て立派なウルトラヒーローへと成長。2010年公開『 ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国』では次元を超えて「別の 宇宙 」へ飛び立ち、ベリアル銀河帝国を打ち破るべくジャンボット、グレンファイヤー、ミラーナイトといった仲間と力を合わせて戦った。初登場から15年もの間、映画、 テレビ 、オリジナルビデオ作品、配信作品、ゲームといったさまざまな メディア をかけめぐり、いまや日本だけでなく世界じゅうの国々で愛されている ウルトラマンゼロ 。本展のテーマは、 ウルトラマンゼロ が大好きな人たちがそれぞれの「ゼロへの愛」を言葉にして、色とりどりのゼロの魅力を描き出すことである。合言葉は「WE LOVE ZERO」!「ULTRAMAN Gallery ULTRAMAN ZERO 15th展〜WE LOVE ZERO〜」メインビジュアル「ULTRAMAN Gallery ULTRAMAN ZERO 15th展〜WE LOVE ZERO〜」チラシ裏面には、「WE LOVE ZERO」の文字と共に、ウルトラゼロマントを身に着けたゼロがポーズを決めている現在放送中『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』で初お目見えとなる、「ニュージェネレーションウルトラマンケープ」をまとったウルトラマンゼットマスコミ向けフォトセッションで力強く腕を構えるウルトラマンゼットうちの師匠です! とゼロを誇らしげに紹介するウルトラマンゼット動画 カメラ に向かって手をふるウルトラマンゼットそれではここから、展示物をいくつかご紹介してみよう。歴代ウルトラヒーローが身に着けたマント入口を抜けると、ゼロの威勢のよい声( 宮野真守 )が聞こえてきそうな「ゼロ名台詞」の紹介パネルがあるほか、歴代ウルトラヒーローの威厳を高める役割を担った各種マント(左から、ウルトラマンレオ、ウルトラセブン、ゼロ、ゼット)が並べられ、ファンの興奮を誘っている。ゼロの父親・ウルトラセブンウルトラマンシリーズの中でもとりわけ高い人気と、作品内容の充実度を誇る『ウルトラセブン』(1967年)より、ウルトラセブン(立像)。頭部に備わっている 宇宙 ブーメラン「アイスラッガー」と、額のビームランプ(ウルトラビーム)から発射されるエメリウム光線、そして腕をL字型に組んで発射するワイドショットなど、多彩な攻撃技を持つ。ウルトラマンサーガ2012年公開の映画『ウルトラマンサーガ』より。 ウルトラマンゼロ 、ウルトラマンコスモス、ウルトラマンダイナが融合して生まれた奇跡のヒーロー、それがウルトラマンサーガである。地球侵略を企んで人々を誘拐したバット星人、そしてハイパーゼットンを相手に戦った。 ウルトラマンゼロ アートギャラリー ウルトラマンゼロ の精密フィギュアや、写真家・中西学氏が2024年に撮影した珠玉の写真パネル群も展示されている。ウルトラマンカードゲームのコーナー発売開始以来、各方面から大人気の「ウルトラマンカードゲーム」コーナーには、カードのために描かれた美麗な「 ウルトラマンゼロ 」イラストが並べられている。カイザーベリアル ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国』のカイザーベリアル(立像)。 ウルトラマンゼロ に敗れたウルトラマンベリアルが、別な 宇宙 (アナザースペース)を侵略し、大帝国を築きあげたときの姿。 ウルトラマンゼロ (立像)ゼロ立像の正面には、弟子のウルトラマンゼット立像が!これまで多くの作品で活躍してきたゼロの、各戦闘形態が「立像」として展示されているのも、本展の見どころ。ウルトラゼロマントを身に着けたゼロは、従来のヤンチャな 性格 に加えて、ゼットから「師匠」と呼ばれるにふさわしい頼もしさ、貫禄が備わったように思える。ウルティメイトゼロ神秘の鎧・ウルティメイトイージスを装着したウルティメイトゼロ。次元を超え、無数にある並行 宇宙 に到達することのできる形態だ。海外での ウルトラマンゼロ 人気を示すアイテムの数々日本のヒーローとして誕生したウルトラマンは、次世代のヒーロー(ニュージェネレーション)に受け継がれ、いまや世界各国で愛されるキャラクターへと成長した。このコーナーに並べられているのは、すべて海外のファン向けに販売された魅力あふれる商品群である。○体験コーナーでは、ウルトラゼロアイでゼロに変身!体験コーナー(1) 光線技でレギオノイド(α)を倒せここからは、子どもから大人まで熱中できるプレイゾーンを紹介しよう。まずは、レギオノイド(α)を狙って光線発射のポーズを取ると、横のモニターに必殺光線の「動画」が映し出される体験コーナー。腕を十字に組むスペシウム光線、両腕を大きく振りかぶってからL字に組むメタリウム光線、ウルトラスラッシュにも似たM87光線などを試してみたが、いずれも見事に撮影者の腕から光線が出ており、レギオノイド(α)への命中〜爆発エフェクトが発生。特撮映画ならではの迫力と臨場感をかもしだした。体験コーナー(2) ウルトラゼロアイでゼロに変身!続いては、 ウルトラマンゼロ の変身体験コーナー。指定エリア内でウルトラゼロアイをかざす動作をすると、正面モニターに自分の姿(バストショット)が静止画で映り、「顔の上部→顔全体→首→肩→胸→全身」と段階的に変身していく様子を見ることができる。父ウルトラセブン(モロボシ・ダン)にも似た、ゼロの「変身の秘密」を探る絶好のチャンスといえよう。 ウルトラマンゼロ とツーショット撮影ができる「チェキ撮影会」コーナー7階会場では、 ウルトラマンゼロ やさまざまなヒーローたちが現れ、チェキによる記念撮影を行う人気コーナーが設けられている。写真のように、 ウルトラマンゼロ とおそろいのウルトラゼロマントをまとってツーショットを撮る、熱心なファンの姿も見られた。会場内で販売される「 ウルトラマンゼロ 」商品の数々同じく7階には物販コーナーがあり、 イベント オリジナルグッズや ウルトラマンゼロ 15周年記念グッズなど、多彩な商品が販売されている。エス カレー ター降り口にはピグモンが7階エス カレー ターを降りたスペースには、『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説THE MOVIE』でゼロと共演した友好珍獣ピグモンの姿があった。ピグモンの愛らしい仕草に癒されながら、隣のテープルに置かれた「付箋」にゼロへの熱い思い、強い愛情のこもったメッセージを書き、横の壁に貼り付けてみよう。「ULTRAMAN Gallery ULTRAMAN ZERO 15th展〜WE LOVE ZERO〜」の開催スケジュールは2025年4月26日から5月11日。場所は西武 渋谷 モヴィーダ館6-7特設会場。営業時間は11:00〜21:00(20:30最終入場)。(C)円谷プロ