英国の「ロールス・ロイス」グループが3月30日にインスタグラムを更新し、ドイツの戦闘車両にエンジンを積み込む様子を公開した。 【写真】デカいぞ！プーマ装甲歩兵戦闘車に積み込まれるエンジン 車両の上につるされた巨大なエンジンを作業員が扱う画像を掲載。「ドイツ連邦軍のプーマ装甲歩兵戦闘車向けに、10V 890エンジンを搭載した新型MTUパワーパック約200基を納入します」と説明した。