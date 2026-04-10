開戦後にトランプ大統領と会談した高市首相。石油危機より日米関係を優先したと評価されている週プレNEWS

中東・アメリカに依存する日本の「異常な立ち位置」強く言えないジレンマ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • イラン攻撃を巡り、日本は深刻なエネルギー危機に直面しているという
  • 原油輸入の約95%を湾岸諸国に依存し、深刻なエネルギー危機に直面
  • 日米関係を優先し、国際法を巡る議論には踏み込まない姿勢を取っているそう
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