グリーティングも！ハチふるSHIBUYA meets AKITA「秋田犬たれみみだいちゃんぬいぐるみ」発売記念イベント

渋谷スクランブルスクエア14階「ハチふるSHIBUYA meets AKITA」では、2025年4月25日(金)〜4月27日(日)の3日間「秋田犬たれみみだいちゃんぬいぐるみ」の発売を記念したイベントを開催します。

ハチふるSHIBUYA meets AKITA「秋田犬たれみみだいちゃんぬいぐるみ」発売記念イベント

「秋田犬たれみみだいちゃん」は、実在する秋田犬「だいすけ」をモデルにしたキャラクター。

片方だけ垂れた耳とモフモフなしっぽがチャームポイントです。

現在秋田犬は、日本国内の飼育頭数の減少や殺処分などの問題を多く抱えています。

そこで秋田犬に対する関心を高め、もっと身近に感じてもらうことを目的として「秋田犬たれみみだいちゃん」は誕生しました。

だいちゃんは活動をスタートした当初から「だいちゃんのぬいぐるみはいつ販売されるの?」といった、ぬいぐるみを求める熱い声がファンから数多く寄せられていました。

そしてついに、待ちに待ったファンの願いが叶い、「秋田犬たれみみだいちゃんぬいぐるみ」が登場。

「秋田犬たれみみだいちゃん」の愛らしさを細部まで再現したぬいぐるみです。

特徴的なたれ耳と、くるんと丸まったしっぽがポイント。

ふわふわの柔らかな素材を使用し、抱きしめたくなる優しい手触りを実現しました。

だいちゃんの温かみのある穏やかなニッコリ笑顔が可愛らしく見ているだけで癒される、そんなぬいぐるみとなっています。

【イベント内容】

★秋田犬たれみみだいちゃんグリーティング

イベント期間中3日間「秋田犬たれみみだいちゃん」が毎日ハチふる店頭に登場!

ふわふわの「だいちゃん」と、あなたの「だいちゃんぬいぐるみ」と一緒に、思い出に残る記念ショットを撮りましょう!

秋田犬たれみみだいちゃん

<秋田犬たれみみだいちゃんのグリーティング時間>

◆【4月25日】

(1)14:00-14:40

(2)15:00-15:40

(3)16:00-16:40

◆【4月26・27日】

(1)11:00-11:40

(2)12:00-12:40

(3)13:00-13:40

(4)14:00-14:40

(5)15:00-15:40

(6)16:00-16:40

★4月25日(金)限定!「だいちゃんパン」「だいちゃんのしっぽパン」を特別販売!

普段は秋田県にあるベーカリーのみで販売している大人気商品「だいちゃんパン」と、「だいちゃんのしっぽパン」を数量限定販売します。

だいちゃんパン(左:中にはチョコクリーム、右:中には餡子)

だいちゃんのしっぽパン

★「だいちゃんカレー」試食販売会!

ANAクラウンプラザホテルが開発した「だいちゃんカレー」の試食販売会を、4月26日(土)と27日(日)の2日間限定で開催します。

国産牛もも肉と国産ソテーオニオンをフォンドボーで煮込み、バターで仕上げたマイルドな欧風だいちゃんカレーは子どもから大人まで美味しくお召し上がりいただけます。

ぜひお試しください。

だいちゃんカレー

★「だいちゃんマシュマロ」トッピングサービス!だいちゃんがグリーティングを行っている時間限定で、店舗で販売している大人気の軽飲食「Spawkling Chocolate Soft Serve」を購入したお客様に、可愛らしい「だいちゃんマシュマロ」をトッピングでプレゼント。

Spawkling Chocolate Soft Serve ※写真はイメージです。

3種類のデザインの中から1つランダムでプレゼント!

マシュマロ(1)

マシュマロ(2)

マシュマロ(3)

★「秋田犬たれみみだいちゃんぬいぐるみ」を含む税込5,500円以上購入のお客様には、「秋田犬たれみみだいちゃん オリジナルビッグ缶バッジ」がプレゼントされます。

秋田犬たれみみだいちゃん オリジナルビッグ缶バッジ ※写真はイメージです

だいちゃんパン、だいちゃんのしっぽパン、だいちゃんカレー、マシュマロトッピング、ビッグ缶バッジはすべて数量限定となります。

秋田犬たれみみだいちゃんの魅力がたっぷり詰まった特別な3日間。

渋谷スクランブルスクエア14Fハチふるにて「秋田犬たれみみだいちゃん」と一緒に楽しい時間を過ごせます。

