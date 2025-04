スクウェア・エニックスは、ゲーム音楽の魅力を次世代につなげるカバーアルバム『SQUARE ENIX Vocal Covers - Timeless Classics』を、6月25日より発売する。

本アルバムでは、時間と空間を超えて愛され続けるゲーム音楽の名曲を、新たな歌声とアレンジで再構築。「Weight of the World」(『NieR Automata』)、「カイネ/救済」(『NieR Gestalt&Replicant』)、「サンレス水郷」(『FINAL FANTASY XIII』)、「素敵だね」(『FINAL FANTASY X』)、「Melodies Of Life ~ Final Fantasy」(『FINAL FANTASY IX』)を収録予定となっている。

サウンドプロデュースを手掛けるのは、「ニーア」シリーズではおなじみの音楽制作集団「MONACA」。アートワークは、イラストレーター・ああもんどが担当する。

■商品概要商品名:SQUARE ENIX Vocal Covers - Timeless Classics発売日:2025年6月25日(水)品番:SQEX-11175価格:2,640円(税抜 2,400円)仕様:CD 1枚発売元:株式会社スクウェア・エニックス

