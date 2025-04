【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】 4月20日19時~ 放送

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」における新キャラクター「アオバ」を公開した。

ゲーム内イベント「ハイランダー鉄道暴走事件 そして列車はなくなった」の開催が告知され、配布キャラクターとしてアオバが新登場する。限定キャラクターとして実装されるヒカリおよびノゾミと所属が同じハイランダー鉄道学園の生徒となっており、これで3人同時に新たな学校の生徒が実装される形となる。

アオバは声優の田嶌紗蘭さんがボイスを担当。イベントをプレイすることで入手が可能となる。なお、本イベントではミニゲームとしてパズルゲームが用意されることも明らかになった。

