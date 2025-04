【スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025】 4月18日~20日まで開催中

幕張メッセでは、4月18日~20日の3日間にかけて「スター・ウォーズ」の大型イベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」が開催されている。本イベントは「スター・ウォーズ」に関連するさまざまな物販やステージイベント、特別な展示などが行われるリアルイベントだ。

さらに、会場では「スター・ウォーズ」シリーズに出演するキャスト陣たちとの写真撮影やサイン会なども開かれている。ファンにとっては恒例の大型イベントだが、日本国内でこのイベントが開催されたのは、およそ17年ぶりとなる。今回はそんな初日の会場内の雰囲気を写真で一気に紹介する。

国境を越えて「スター・ウォーズ」で繋がる大型イベント!

【Star Wars Celebration LIVE! 2025 - DAY 2】

本イベントでは、幕張メッセの1-7ホールを大々的に使用している。世界的な人気を誇る「スター・ウォーズ」シリーズの大型イベントとあって、来場者は海外から駆けつけたファンが非常に多い印象を受けた。場内を歩ければ「スター・ウォーズ」に関連するコスチュームに身を包んだファンや、キャラクターになり切るコスプレイヤーたちの姿も散見される。

見ず知らずもの同士、「スター・ウォーズ」というコンテンツを通して、国境を超えたグローバルなファン同士の交流があちこちで見られた。また、出展されているブースのほとんどが物販で、結構な割合を占めているものの、いずれの店舗も長蛇の列が形成されている。「スター・ウォーズ」IPが相変わらず根強く支持されているという手応えを、肌身で感じ取ることができた。

お昼過ぎ頃に撮影したホール内

海外報道陣に取材を受けるチューバッカ氏(コスプレイヤー)

日本のアニメスタジオとのプロジェクト「スター・ウォーズ:ビジョンズ」のブース

「ライトセーバー」をモチーフとした刀「来人勢刃」

ブース内にはこうした展示がアニメ作品ごとに設けられていた

巻物に書かれたキャラクター設定

ジブリ風なスター・ウォーズイラストも複数展示

パッと見でも元ネタがわかるわかる......

こちらは同ブース横に設けられたイマーシブゾーン。コミックスのプロモーションのようだ

ブースの壁面に描かれた巨大アートボード。フォトスポットのようになっていた

ホットトイズのブース前には巨大なぬいぐるみの「ウィケット」が登場

反対側には「グローグー」もいたりする

「グリーヴァス将軍」のフィギュア

ショーケース越しでも分かる大迫力な「ダースモール」。サイズ感もかなり大きい

ステージイベント中、スター・ウォーズキャストが登壇すると、ファンの歓声と共にスマートフォンでの動画撮影が始まった

ステージへの接近はこの辺が限界だった

ステージ横にはスター・ウォーズのねぶたがあったりする

実物大サイズの「Xウイング」。スタッフがコスチュームがぴったり

その隣には「TIEファイター」も

実際に乗って撮影することもできる

ハズブロ社のブースで見つけた「ジャバのセール・バージ」。トイにしてはデカい

「ジャバ・ザ・ハット」のアップ写真

コックピット周りのディテールが本当に細かい。コレクターには堪らないだろう

さまざまなヘルムが目白押し

今度は巨大ぬいぐるみではなくバルーン

こちらは購入したキャンバストートに好きなスタンプをその場で押してもらえるようだ

マレーシア王室御用達ロイヤルセランゴールによる「ダース・ベイダー」のスタチュー

こちらは世界限定300体とのこと

変わり種として日本各地の伝統技術で作られたアート作品が展示されていた。写真は刺しゅうによるもの

受注限定生産の自然紋アート。価格は\2,090,000(税込)

和風「R2-D2」

似合い過ぎる...

撮影スポットとして非常に人気があった和風「C-3PO」。すごく頼れそう

会場にはドロイドのブースもあった

いずれも音響装置などと合わせて展示されており、来場者が間近で撮影できるほどの距離感

「BB-8」の姿も。頭部がちゃんと稼働していた

アーティストたちによるイラストの即売会も行われている

いずれも盛況な様子だ

なお、本イベントにおけるステージプログラムであれば、「スター・ウォーズ」公式YouTubeチャンネルからライブ中継が見られる。ゲストに作中のキャストを呼んだり、「スター・ウォーズ」に関するさまざまなサプライズ発表も行われている。チケットは既に完売しているので、会場に足を運ぶことは難しいが、ライブ中継での発表にも注目しておきたい。

TM & (C) Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved

(C) 2024スター・ウォーズ・セレブレーション & TM Lucasfilm Ltd