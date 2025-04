2025年度オリックス・バファローズ選手賞 「サムティ看板直撃賞」「サムティ大ピンチ脱出賞」へ協賛！サムティホールディングス

サムティホールディングスは、オリックス・バファローズの本拠地、京セラドーム大阪で行われる2025年3月28日以降の公式戦66試合において2025年度オリックス・バファローズ選手賞「サムティ看板直撃賞」「サムティ大ピンチ脱出賞」に協賛。

サムティホールディングスは、オリックス・バファローズの本拠地、京セラドーム大阪で行われる2025年3月28日以降の公式戦66試合において2025年度オリックス・バファローズ選手賞「サムティ看板直撃賞」「サムティ大ピンチ脱出賞」に協賛します。

今シーズンが開幕し、選手の皆さまの活躍をより一層応援すべく、「サムティ看板直撃賞」、「サムティ大ピンチ脱出賞」へ協賛します。

【「サムティ看板直撃賞」「サムティ大ピンチ脱出賞」について】

球場ライト側の外野フェンスに掲出している「SAMTY」の広告看板にノーバウンドで直撃する打球を放った同球団の選手へ「サムティ看板直撃賞」として賞金100万円を、無死満塁のピンチを三者連続三振で抑えた同球団の投手に「サムティ大ピンチ脱出賞」として賞金100万円を贈呈します。

サムティ看板直撃賞

サムティ大ピンチ脱出賞

【対象試合】

2025年度に京セラドーム大阪で行う3月28日(金)以降の公式戦66試合

※レギュラーシーズンのみが対象となります。

