¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë·èÄêÅª¤Ê2¤Ä¤ÎÆÃÄ§
³¬ÁØ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ï¾º¿Ê¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÎÌµÇ½¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¯¤Ù¤Ë¡Â§¤ò¾§¤¨¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎË¡Â§¡Ù¤À¡£É¬Á³Åª¤Ë¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ï¿¦ÀÕ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤ÌµÇ½¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¸Ä¡¹¿Í¤¬ÁÈ¿¥¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤È¤Ï¡©¡ÊÊ¸¡¿¾åºåÅ°¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¾º¿Ê¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥À¥á¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡ÂÓ¤ÎÊ¸¸À¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Î¿Í¤Ï¡¢¾º¿Ê¤·¤¿ÅÓÃ¼¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¢¤ë¡£
¡¡´ë¶È¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀ²÷¤«¤Ä¥·¥Ë¥«¥ë¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸¶Ãø¤Î´©¹Ô¤Ï1969Ç¯¡£Ë®Ìõ¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬1970Ç¯¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ÁõÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö³¬ÁØ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ï¾º¿Ê¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÎÌµÇ½¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎË¡Â§¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤¬¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢¿¦ÀÕ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤ÌµÇ½¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀê¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÉ¬Á³¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÍÇ½¤¹¤®¤ë¿Í¡×¤Ë¤â¼Â¤Ï´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÌµÇ½¿Í´Ö¤Ï¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥¯¥Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ó¤Ë½ÐÀ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÍÇ½¿Í´Ö¤Ï¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÍÇ½¿Í´Ö¤Ï³¬ÁØ¼Ò²ñ¤òÊø²õ¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¡Ö³¬ÁØ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö³¬ÁØ¼Ò²ñÂè°ì¤ÎÙÝ¡×¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÊP.56-57¡Ë
¡¡Æ¯¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢ÍÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍÇ½¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
²ò¸Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÍÇ½¡×¤È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌµÇ½¡×
¡¡ÁïÌÀ¤ÇÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤¤¿ÍÊª¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾º¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃø¼Ô¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢»°¤Ä¤Î»öÎã¤òµó¤²¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¹»Ä¹¤Ï¡¢¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎËÜºÎÍÑ¤Ï¿äÁ¦¤·¤«¤Í¤ë»Ý¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤ÎÀ©ÅÙ¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢»ØÆ³Í×¹Ë¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÅÌÉ¾²Á¤ÎÆâµ¬¤òÌµ»ë¤·¡¢¶µ²Ê½ñÇÛÉÛ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ë¤·¡¢¿·¤·¤¤³ØÇ¯¤Ç¼ø¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¶µ»Õ¤Ë¡¢¤â¤¦¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Í¥½¨¤Ê¿Í¤Î¤³¤Î¼ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÍÇ½¤¹¤®¤ë¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¹¤®¤ë¤È³¬ÁØ¼Ò²ñ¤«¤é¤ÏÃÆ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃø¼Ô¤Ï²¼¤Î¿Þ¤È¤È¤â¤Ë¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌµÇ½¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡À¸»º¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÌäÂê¡Ë
¢³¬ÁØ¤ÎÆâÉô´ð½à¤Ë½¾¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÎÌäÂê¡Ë¡ÊP.59¡Ë
¡Ö³¬ÁØ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ï¾º¿Ê¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÎÌµÇ½¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎË¡Â§¤À¤¬¡¢²ò¸Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤À¤±¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö·×²èÅª¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤âµ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¿Í»ö¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÌµÇ½¤È¤Ï
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ï´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¿Í»ö¡×¤À¡£
¡¡²æ¤¬»Ò¤ò°ìÈÌ¤Î½¾¶È°÷¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³¬ÁØ¤Î°ìÈÖ²¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÃÊÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò°ìÃÊ¤º¤Ä¾º¿Ê¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´ÉÍý¿¦¤ËÅÐÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤É¤¦¤»¤¤¤Ä¤«¤ÏÂ©»Ò¤ò¸å³ø¤ËºÂ¤é¤»¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁ´¸¢¤ò¤æ¤º¤êÅÏ¤¹¤Î¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¿Í»ö¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¤ª¤â¤ËÆó¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢ÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ìò¿¦¡¢¤½¤ì¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸ª½ñ¤¤ÎÌò¿¦¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊP.61¡Ë
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¸å¼Ô¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤Åö¤¿¤ë¥Õ¥·¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¿Í»ö¡×¤Ï¡¢³¬ÁØ¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤Þ¤Í¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¸½¾Ý¤Î¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê°ìÎã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÃø¼Ô¤Ïµ¤¹¡£
¡¡³¬ÁØ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¾ò·ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¸Ä¿Í¤Ï¡¢³¬ÁØ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¤Î¤Û¤¦¤Î³¬ÁØ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê»²Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¿Íºà¤ò¹â°Ì¤ÎÌò¿¦¤Ë¤Ï¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ò³°¤Î¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°¤¤¤â¤Î¤È¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎÈ¿È¯¤ÏÉ¬»ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¿Í»ö¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´ë¶È¤È¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËÉ¬¤º¤·¤âÇ¤Ì¿¸¢¼Ô¤È·ì±ï´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åµ·¿Åª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¡£
¤»¤Ã¤«¤¯ÁÈ¤Þ¤ì¤¿Í½»»¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«¿×Â®¤Ë¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ïºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ô¥å¥¢¥Õ¥©¥¤¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¡¢¥´¥ß¤Îºï¸º¤È»Ô¤ÎÈþ²½·×²è¤òÃ´Åö¤¹¤ë»°¿ÍÌÜ¤Î¶É¼¡Ä¹¥Ý¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊP.63¡Ë
¡¡¤½¤ÎÇ¤¤Ë¤Ï¡¢Êì¹»¤Ç·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¸åÇÚ¤Î¼ã¼ê¤ò¤¢¤Æ¤¿¡£µá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿Í´Ö¤¬Í½»»¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ë¿ÍÊª¤«¤É¤¦¤«¡¢¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Ê¤é¡¢ÍÇ½¤«ÌµÇ½¤«¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼
1966Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢94Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¿Í¿ô¤Ï3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆËÜ¤ò½ñ¤¯¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï100ºý°Ê¾å¡£·È¤ï¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ÎÎß·×Çä¾å¤Ï200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÈà¤é¤¬À®¸ù¤¹¤ëÁ°¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÎÏ¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Ê¤¼Ç§ÃÎÅÙ¤òV»ú²óÉü¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ®¸ù¼Ô3000¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡ãÃÎÅªÀ¸¤¤«¤¿Ê¸¸Ë¡ä¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¤Ë¡¢Îß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥×¥íÏÀ¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£