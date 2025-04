【ELDEN RING NIGHTREIGN】 5月30日 発売予定 価格 通常版:5,720円 デラックスエディション:7,480円(ダウンロード版のみ) コレクターズエディション:32,120円

フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」の新映像を公開した。

今回公開されたのは、“夜渡り”と呼ばれるプレイアブルキャラクターの一人「Ironeye」の紹介映像。弓を用いた遠距離攻撃や貫通攻撃が可能で、映像では近接攻撃を行なっている様子も見てとれる。いよいよ5月30日に発売が迫る本作だが、そのほかの“夜渡り”の詳細に期待したい。

Swift and unwavering, let your arrows bring death.

May your aim be true, and cut through the darkness.



