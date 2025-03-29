ÉÔ¿¶¢ª¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤Ï¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡× ¥É·³¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¶»Ãæ¹ðÇò¡¡º£½Õ¤ÎÂÇ·â²þÂ¤¤Ë¡ÈËÜ²»¡É¡ÖÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×
º£¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡£(C)Getty Images
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍÆ°×¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£½Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÁÈ¿¥¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤À¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤¿ÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¡ª ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Îº£½ÕOPÀïÂè1¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£¥ª¥Õ¤ËKBO¡Ê´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ë¥ê¡¼¥°¤Î¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢28¡¢29Ç¯¤ËµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë3Ç¯Áí³Û1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯6250Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥ì¥Ã¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¡¢ÀµÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½ÕÀè¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤¬KBO¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤â5¥¥í¤âÁá¤¤¤È¤µ¤ì¤ëMLB¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤Ë¶ìÀï¤·¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÂ¤¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.207¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.613¡¢½ÐÎÝÎ¨.303¤È¼«Ëý¤Î¹ªÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤º¡£ÊÆµå³¦ÄêÃå¤Î°ÕÌ£¤â¤«¤Í¤ÆµåÃÄ¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢³«Ëë¤ò3A¤Ç·Þ¤¨¤µ¤»¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íî¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶¥Áè¼Ò²ñ¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤ÏÊ£»¨¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö3·î25Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØSumtimes¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡ÖËèÆüÍ¼¿©¤òÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹Ô¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î¶»Ãæ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤É¼ºË¾´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¤ÃÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÂ¤¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÎÉ¤¯¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¤ê¡£¤¿¤À¡¢ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÊ¢¤ò¿ø¤¨¤Æ¸Ê¤Î¿Ê²½¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤ÏÌîµå¤òÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£µ¨Ãæ¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë´õË¾¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬°ßÄ²±ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤¬ÄãÌÂ¡£¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢26ºÐ¤ËµÈÊó¤ÏÉñ¤¤¹þ¤à¤Î¤«¡£¡Ö³Î¼Â¤ËÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¸ì¤ëÌ¾¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¸þ¤±¤Æ²á¹ó¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç²ç¤ò¸¦¤°¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]