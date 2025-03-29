岐阜vs松本 スタメン発表
[3.29 J3第7節](長良川)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 23 萩野滉大
FW 8 荒木大吾
FW 11 佐々木快
FW 39 泉澤仁
控え
GK 50 後藤大輝
DF 5 石田崚真
DF 37 寺阪尚悟
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 28 箱崎達也
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 24 小川大貴
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
DF 47 チアゴ・サンタナ
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 18 大橋尚志
MF 36 松村厳
FW 29 ルーカス・バルガス
監督
早川知伸
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 23 萩野滉大
FW 8 荒木大吾
FW 11 佐々木快
FW 39 泉澤仁
控え
GK 50 後藤大輝
DF 5 石田崚真
DF 37 寺阪尚悟
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 28 箱崎達也
FW 24 粟飯原尚平
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 24 小川大貴
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
DF 47 チアゴ・サンタナ
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 18 大橋尚志
MF 36 松村厳
FW 29 ルーカス・バルガス
監督
早川知伸