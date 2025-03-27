¡ÖÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡×¤¬ËÜÆü3·î27Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª¡ÖHELLSING¡×¤ä¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤â
¡ÚÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§3·î27Æü～4·î13Æü ²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ëA Æþ¾ì·ô¡§ 2,100±ß¡ÊÁ°Çä·ô¡Ë 2,300±ß¡ÊÅöÆü·ô¡Ë ²»À¼¥¬¥¤¥É¡§800±ß
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¡ÖHELLSING¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÊ¿Ìî¹ÌÂÀ»á¤Î¡ÖÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡×¤¬¡¢3·î27Æü¤è¤ê4·î13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÆü·ô¤Î²Á³Ê¤Ï2,300±ß¡£
¡¡¡ÖÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ìî»á¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡ÖHELLSING¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡×¤Î¸¶²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±ºî¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òÂ¤·ÁÊª¡¦²»À¼¡¦±ÇÁü¤Ê¤É¤ÇºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Üー¥É¤ä¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶²èÅ¸µÇ°¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¡ÖÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡ùÂçÇîÍ÷Ðò¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¡Ú¡ÚÊ¿Ìî¹ÌÂÀ¡úÂçÇîÍ÷Ðò¡Û¡ØHELLSING¡Ù¡Ø¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡Ù¤Î¸¶²è¤¬½¸·ë¡ª～¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó·»Äïver.～¡Û¡Û ¡Ú¥°¥Ã¥º¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
B4¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥ÕB¡§¥¢ー¥«ー¥É¡õ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó
¹õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§ÅçÄÅËµ×
³ÆºîÉÊ¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥Á
¡ÊC¡ËShonengahosha All Rights Reserved.