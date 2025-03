低糖質・血糖値が上がりにくい！アルロース専門店『ドクターズチョイス ゼロプリン』

『アルロース専門店』は、高級プリン専門店『プリン研究所』北村 佑介とコラボし、『プリン研究所』独自技術による美味しさをそのままに、希少糖「アルロース」を使用することで実質糖質※1大幅カット。

低糖質で血糖値が上がりにくい高級低糖質プリン『ドクターズチョイス ゼロプリン』を販売開始しました。

『ドクターズチョイス ゼロプリン』

※1 実質糖質:アルロースは単糖類に属しているため、分類上は「糖質」として扱われます。

しかし、アルロースの糖質は体内に入ってからほとんど吸収されず体外に排出されます。

欧米では「体に吸収されない」という事を分かりやすく伝えるため、「Net Carbs(正味炭水化物量)ゼロ」と表示されることが多いです。

これを参考に、アルロースを「実質糖質ゼロ」と表現しアルロースを甘味料として使用することで「実質糖質大幅カット」という表現を使っています。

■ドクターズチョイス ゼロプリン 2個入り 3,200円(税込)

(カラメルの味が「スイートカラメル」「ビターカラメル」各味1個ずつ)

使用している甘味料は、テレビ番組でも取り上げられた今話題の天然甘味料アルロースのみです。

砂糖やその他甘味料は一切使用していません。

「プリン研究所」独自技術による美味しさをそのままに、希少糖「アルロース」の使用で実質糖質大幅カット。

低糖質で血糖値が上がりにくい高級低糖質プリンが完成しました。

まずはそのままプリンだけを一口、素材の良さを楽しんだ後、瓶底のカラメルと混ぜるように食べると味の変化を楽しめます。

■『ドクターズチョイス ゼロプリン』試食前後の血糖値の変化

血糖値を気にしているという方5名を対象に『ドクターズチョイス ゼロプリン』をお試しいただいたところ、参加者全員に食後血糖の大きな増加はみられず、さらに参加者のうち40%の方が『ドクターズチョイス ゼロプリン』を食した30分後の血糖値が食前よりも低くなったことが報告されています。

味の感想も「食後の血糖値の上昇も緩やかで、最大でも空腹時から+21ml/dLに留まったのにはびっくりしました。

」「甘い物をがまんせず、血糖値も下がってくれて、とてもありがたい商品です!」「普通のプリンと同じくらい甘く、血糖値上がらず驚いています」といただいており、満足度も5段階評価中平均4.8という結果になりました。

アルロース専門店「ドクターズチョイス ゼロプリン」試食前後の血糖値の変化

