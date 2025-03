大賞は、「有り金を　はたくオタクに　裏金なし」に決定！インターリンク『第20回オタク川柳大賞』

インターリンクは、「第20回あなたが選ぶオタク川柳大賞」〜オタク専用萌えるドメイン「.moe」PRESENTS〜」(以下、オタク川柳)の各賞を発表しました。

インターリンク『第20回オタク川柳大賞』

インターリンクは、「第20回あなたが選ぶオタク川柳大賞」〜オタク専用萌えるドメイン「.moe」PRESENTS〜」(以下、オタク川柳)の各賞を発表。

一般投票によって大賞の「ネ申」に選ばれたのは、「有り金を はたくオタクに 裏金なし (しおりどん:30代)」。

7,828句の応募の中から栄えある頂点に立ちました。

2位には「君の名は。

聞くより先に 推しの子は。

(川柳見習い侍:30代)」、3位は「戻って来い 世界に平和と 青い鳥 (敗者復活枠) (オタクは黙ってツ痛ッター:20代)」が選ばれました。

第20回の投総数は4,302票。

ネ申(大賞)受賞作品

【第20回オタク川柳 最終順位】

数字は得票数。

( )内はペンネームと年代。

規定外の投票による無効票を除いた有効票総数は4,302票。

1. 有り金を はたくオタクに 裏金なし (しおりどん:30代) 476

2. 君の名は。

聞くより先に 推しの子は。

(川柳見習い侍:30代) 452

3. 戻って来い 世界に平和と 青い鳥 (オタクは黙ってツ痛ッター:20代) 【敗者復活枠】324

4. 一言も 交わすことなき 顔馴染み (のぽ丸:30代) 302

5. 熱愛も 結婚もいい 捕まるな (絶対メンバー減らないで:30代) 299

6. 父さんの 遺影を秀樹に 代えた母 (あおちゃん:50代) 273

7. 沼荒らす 実写化という 外来魚 (チャーミー:30代) 270

8. サブスクや 入口あって 出口なし (にきゅう:40代) 245

8. 積み立てる 新NISAより 同人誌 (こうちゃん:30代) 245

10. 転生を してもやっぱり オタだった件 (ぴんくのかば@大分:50代) 186

11. 雑談も 地雷だらけよ 界隈は (ちゅんすけ:50代) 179

11. 先人の 屍越えて 市民権 (羽華:40代) 179

13. 「息してる?」 洒落にならない 古参ヲタ (義歯倭人:60代) 168

14. 毎年の イブに体調 崩す推し (切子久兵衛:50代) 142

15. 怖いか? 私の散財の 才能が (おいしいたくあん:40代) 120

16. 若いオタ ggrksの意味 ググり出す (霜月秋:30代) 119

17. 母と来た コミケに俺の 子を連れて (ミファ:30代) 107

18. 鍵財布 スマホOK ぬいOK (ぬい撮りが日常:20代) 92

19. 原作と 耳の形が 違うよね (ぷりぷりごろちゃん:40代) 75

20. 祝認知 すごいすごいよ すごすぎる (やっと報われた:30代) 49

【さくらみみの猫耳コンテスト(イラスト部門、AI部門)】

“猫耳をさくらみみにする”を応募条件とした「オタク川柳」の公式キャラクター「にゃこ式部(17代目)」を決める「猫耳コンテスト」では、イラスト部門は水沢翔太郎様( https://x.com/sho_Mizu15 )、AI部門ではさやか様(使用AIツール:PixAI)が優勝して、それぞれ賞金5万円を獲得しました。

また、応募作品1点につき100円に加えて投票1票につき10円を、「保護猫カフェ catloaf(キャットローフ)」(※2)へ寄付(上限10万円)としていましたので、応募作品枠20,400円(応募数204点×100円)と投票枠43,020円(投票数4,302票×10円)の合計額63,420円を寄付します。

第21回オタク川柳は、2025年10月に開催予定です。

「にゃこ式部(17代目)」グランプリ(イラスト部門)水沢翔太郎様

「にゃこ式部(17代目)」グランプリ(AI部門)さやか様

