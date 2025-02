プレミアリーグ第26節でウェストハムと対戦し、0-1と敗戦を喫したアーセナル。これでタイトルレースは極めて厳しい状況に追い込まれてしまったが、アーセナルGKダビド・ラジャが見せたワンプレイが話題を呼んでいる。



試合終了間際にコーナーキックを獲得したシーンで、ゴールマウスを空けてペナルティエリアに入ってきたラジャ。チャンスにはならずボールはクリアされてしまったが、その際に全速力でクリアボールを追いかけたラジャのスプリントが速すぎると視聴者を驚かせたようだ。





Did you know David Raya clocked the fastest sprint in Arsenal v West Ham, at 32.7km/h? pic.twitter.com/fqaxPGLYEJ