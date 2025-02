「メイトーのなめらかプリン」25周年記念商品として発売し好評だった「のむメイトーのなめらかプリン」が期間限定で復活!

協同乳業の人気スウィーツ、「メイトーのなめらかプリン」がドリンク&アイスに!

「メイトーのなめらかプリン」25周年記念商品として発売し好評だった「のむメイトーのなめらかプリン」が期間限定で復活します。

そして、2025年2月10日(月)からは、25周年のラストを飾る新商品として「メイトーのなめらかプリンアイスバー」がコンビニで先行発売。

3月3日より一般発売の予定です。

のむメイトーのなめらかプリン

希望小売価格:184円(税抜)

発売日:2025年2月10日(月)

発売地域:全国

種類別:乳飲料

内容量:180g

保存温度:要冷蔵(10℃以下)

エネルギー:174kcal

2024年に「メイトーのなめらかプリン」発売25周年を記念して数量限定で発売された「のむメイトーのなめらかプリン」が数量限定で復活!

「のむメイトーのなめらかプリン」は「メイトーのなめらかプリン」が『なめらかすぎて飲める』というファンの声をヒントに開発した、新感覚のプリン飲料です。

「のむメイトーのなめらかプリン」は「メイトーのなめらかプリン」の3大要素といわれる“くちどけ”、“なめらか食感”、“濃厚な味わい”がそのまま!

飲んだ瞬間に口の中で「なめらかプリン」の香りが広がります。

口に残るミルクの香りと味わいも「なめらかプリン」の後味に近づけ、ドリンクでありながら「なめらかプリン」の味わいを忠実に再現しています。

もったりとした食感にすることで、ストローで吸ってもプリンのような食感を感じられるようこだわっています。

内容量は「メイトーのなめらかプリン」の約2倍。

なめらかプリンをもっとたくさん食べたいと思っていた方にもうれしいサイズです。

また、容器をタテに振る回数で、お好みの食感に調整することができます。

おすすめの回数は5回!

口の中でとろっととろける食感とクリームの香りをしっかり感じることができます。

1回なら「どろっと」、5回なら「とろっと」、15回振ると「なめらか〜食感」が楽しめます☆

メイトーのなめらかプリンアイスバー

希望小売価格:170円(税抜)

発売日:2025年2月10日(月)全国のコンビニエンスストアで先行販売 *一般販売は3月3日(月)

発売地域:全国

種類別:アイスミルク

内容量:70ml

保存温度:要冷凍(-18℃以下)

エネルギー:115kcal

「メイトーのなめらかプリンアイスバー」は、「メイトーのなめらかプリン」発売25周年のラストを盛り上げるべく開発された新商品!

ベースとなるアイス部分は、「なめらかプリン」の濃厚なミルク感をイメージし、卵黄のコクがありながらもクリーミーな優しい味わいに。

「なめらかプリン」の濃厚な甘さとクリーミーな味わいをアイスで再現するため、特製とろ〜りソースが入っています。

食べた瞬間「なめらかプリン」を口に入れたような甘さと風味が広がります☆

隠し味に「なめらかプリン」と同じ洋酒を入れ、キレのある後味を演出。

特製ソースとアイスのバランスにこだわった「メイトーのなめらかプリン」の味わいが楽しめるアイスバーです。

人気のスウィーツがドリンク&アイスに!

協同乳業『のむメイトーのなめらかプリン』『メイトーのなめらかプリンアイスバー』の紹介でした。

