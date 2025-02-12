Àã²¼¤í¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤«...¡¡20ÂåÃËÀ¤ÎÇØÃæÉÕ¶á¤Ê¤É¤ò¼ê¤ÇÃ¡¤¯¡¡72ºÐ¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ê»³·Á¡Ë
¤¤ç¤¦¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç£²£°ÂåÃËÀ¤ÎÇØÃæÉÕ¶á¤Ê¤É¤ò¼ê¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢
ÊÆÂô»Ô¤Î£·£²ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àã²¼¤í¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÂô»ÔÎÓÀô»û°ìÃúÌÜ¤Ë½»¤à£·£²ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°£¹»þ¤´¤í¡¢ÊÆÂô»ÔÎÓÀô»û°ìÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÊÆÂô»ÔÆâ¤Ë½»¤à£²£°Âå¤ÎÃËÀ¤ÎÇØÃæÉÕ¶á¤Ê¤É¤ò¼ê¤ÇÃ¡¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¼«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃË¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£²¿Í¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤±¤µ¡¢ÃËÀ¤¬ÃË¤Î½»¤à¥¢¥Ñー¥È¤ÎÀã²¼¤í¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼¤í¤·¤¿Àã¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ä¤¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£