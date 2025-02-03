法政大“新入部員”に選手権出場の逸材も！ 堅守・東福岡CBや帝京10番、阪南大高キャプテンなど
関東大学サッカー連盟は２月２日、関東大学リーグ２部に所属する法政大の2025年度新入部予定選手を発表した。
高体連からは第103回選手権に出場し、日本高校選抜にも選出された“堅守”東福岡のCB山禄涼平や帝京で10番を背負ったFW森田晃、阪南大高のキャプテンMF福本一太らが入部へ。Jユースからは、U-18日本代表の池間叶（名古屋U-18）らが名を連ねた。
法政大の新入部予定選手は以下のとおり。
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GK
ステイマンジョシュア草太郎（ガンバ大阪ユース)
竹内琉真（北海道コンサドーレ札幌U-18)
DF
山禄涼平（東福岡高)
池間叶（名古屋グランパスU-18)
尾粼芯太朗（ジェフユナイテッド千葉U-18)
西館優真（尚志高)
MF
福本一太（阪南大高）
峯野倖（市立船橋高）
阿部巧実（明秀日立高）
山田康太（桐生一高）
濱野哉太（ヴァンフォーレ甲府U-18）
FW
岩岡将太郎（法政大二高）
森田晃（帝京高）
新川浩都（法政大二高）
※現時点での入部予定者。事情により入部しない場合、一般入学等によってリスト以外の新入部員が加わる場合もあり。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
高体連からは第103回選手権に出場し、日本高校選抜にも選出された“堅守”東福岡のCB山禄涼平や帝京で10番を背負ったFW森田晃、阪南大高のキャプテンMF福本一太らが入部へ。Jユースからは、U-18日本代表の池間叶（名古屋U-18）らが名を連ねた。
法政大の新入部予定選手は以下のとおり。
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山禄涼平（東福岡高)
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西館優真（尚志高)
MF
福本一太（阪南大高）
峯野倖（市立船橋高）
阿部巧実（明秀日立高）
山田康太（桐生一高）
濱野哉太（ヴァンフォーレ甲府U-18）
FW
岩岡将太郎（法政大二高）
森田晃（帝京高）
新川浩都（法政大二高）
※現時点での入部予定者。事情により入部しない場合、一般入学等によってリスト以外の新入部員が加わる場合もあり。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部