¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡¡Á´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«¤â£É£ÔÂç¼ê¤Î·è»»¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°30Æü¡ÊNY»þ´Ö12:25¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:25¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44797.18¡Ê+83.66¡¡+0.19%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19588.52¡Ê-43.80¡¡-0.22%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39590¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+170¡¡+0.43%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡£Á´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢Á°Æü°ú¤±¸å¤Î£É£ÔÂç¼ê¤Î·è»»¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤Ï¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ºË¾´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¿¡ãMETA¡ä¤È¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤¬¡¢È¯É½Ä¾¸å¤³¤½¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥©¥íー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡½µ½é¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¤Î£Á£É¥â¥Ç¥ë¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢ÊÆ£É£ÔÂç¼ê¤Î£Á£É¤Ø¤Îµð³ÛÅê»ñ¤Ëµ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü°ú¤±¸å¤Î·è»»¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î¹â¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò¤ä¤ä´Ë¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï°ú¤±¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤Î·è»»¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¥¢¥¤¥Õ¥©ー¥ó£±£¶¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢£³¡¥£¸¡ó¤ÎÇä¾åÁý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£À¼ÌÀ¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¤Ø¤Î¿ÊÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸À¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡ÖÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï°ìÃ¶Çä¤ê¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢µÄÄ¹¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸À¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸¸À¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ÏÍø²¼¤²¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿ÊÅ¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¸«»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢²áÅÙ¤ÊÍø²¼¤²Ää»ß¤Ø¤Î´ÑÂ¬¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤âË³¤·¤¯¡¢º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·è»»¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¼è°ú³«»ÏÁ°¤ËÂè£´»ÍÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤äºß¸ËÅê»ñ¤¬Á´ÂÎ¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ú¤±¸å¤Î·è»»¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤âÈ¯É½¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡£ÄÌ´ü¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤È¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¡Ê£Æ£Ã£Æ¡Ë¤Î¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡££Á£É¤â·øÄ´¤Ç¡¢À¸À®£Á£É¤Î¼õÃí»Ä¹â¤Ï¸½ºß¡¢³«»Ï°ÊÍèÎß·×¤Ç£µ£°²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢Á°»ÍÈ¾´üÈæ¤ÇÌó£²£°²¯¥É¥ëÁý²Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡£¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¡£¥¢¥¸¥åー¥ë¤Î¿¤Ó¤Ï£³£±¡óÁý¤È¡¢Âè£±»ÍÈ¾´ü¤Î£³£´¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢Í½ÁÛ¤Î£³£²¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¤¬¾å¾º¡£Á°Æü°ú¤±¸å¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¶¥Ã¥«ー¥Ðー¥°£Ã£Å£Ï¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Öº£Ç¯¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î£Á£É¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤ë¤À¤í¤¦¡£Ä¹´ü¹½ÁÛ¤ÎÂçÈ¾¤¬º£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡£Õ£Ð£Ó¡ãUPS¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢ÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤¬£¸£¹£°²¯¥É¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Íø±×Î¨¤¬Äã¤¤¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¤È¤Î¼è°·¹â¤òÇ¯Æâ¤ËÈ¾¸º¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡£Çä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÄÌ´ü¤ÈÂè£±»ÍÈ¾´ü¤Î¹â¤Î¼ã´³¤ÎÇä¾å¹â¤Î¸º¼ý¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¥é¥à¥ê¥µー¥Á¡ãLRCX¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡££±³ôÍø±×¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Âè£±»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë£±³ôÍø±×¤ÈÇä¾å¹â¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬£È£Ð¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡Ê£È£Ð£Å¡Ë¡ãHPE¡ä¤Ë¤è¤ë¥¸¥å¥Ë¥Ñー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤Î£±£´£°²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¹¤·»ß¤á¤ë¤è¤¦ºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹çÊ»¤Ï´ë¶È¸þ¤±ÌµÀþµ¡´ï»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¤òÁË³²¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ÌÃÊÁ¤È¤â³ô²Á¤¬²¼Íî¡£
£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¡¡256.44¡Ê+27.81¡¡+12.16%¡Ë
£Õ£Ð£Ó¡ãUPS¡ä¡¡111.79¡Ê-22.00¡¡-16.44%¡Ë
¥é¥à¥ê¥µー¥Á¡ãLRCX¡ä¡¡81.10¡Ê+5.95¡¡+7.92%¡Ë
£È£Ð¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ãHPE¡ä¡¡20.95¡Ê-0.71¡¡-3.28%¡Ë
¥¸¥å¥Ë¥Ñー¡ãJNPR¡ä¡¡34.02¡Ê-1.13¡¡-3.21%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡238.05¡Ê-1.31¡¡-0.55%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡414.75¡Ê-27.59¡¡-6.24%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡234.35¡Ê-2.72¡¡-1.15%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡201.35¡Ê+4.17¡¡+2.11%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡398.39¡Ê+9.29¡¡+2.39%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡690.39¡Ê+13.90¡¡+2.05%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡118.10¡Ê+0.75¡¡+0.64%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡119.36¡Ê-4.34¡¡-3.51%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡814.75¡Ê+10.67¡¡+1.33%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44797.18¡Ê+83.66¡¡+0.19%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19588.52¡Ê-43.80¡¡-0.22%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39590¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+170¡¡+0.43%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡£Á´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢Á°Æü°ú¤±¸å¤Î£É£ÔÂç¼ê¤Î·è»»¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤Ï¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ºË¾´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¿¡ãMETA¡ä¤È¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤¬¡¢È¯É½Ä¾¸å¤³¤½¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥©¥íー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡½µ½é¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¤Î£Á£É¥â¥Ç¥ë¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢ÊÆ£É£ÔÂç¼ê¤Î£Á£É¤Ø¤Îµð³ÛÅê»ñ¤Ëµ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü°ú¤±¸å¤Î·è»»¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î¹â¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò¤ä¤ä´Ë¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï°ú¤±¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤Î·è»»¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¥¢¥¤¥Õ¥©ー¥ó£±£¶¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢£³¡¥£¸¡ó¤ÎÇä¾åÁý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£À¼ÌÀ¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¤Ø¤Î¿ÊÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸À¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡ÖÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï°ìÃ¶Çä¤ê¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢µÄÄ¹¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸À¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸¸À¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ÏÍø²¼¤²¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿ÊÅ¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¸«»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢²áÅÙ¤ÊÍø²¼¤²Ää»ß¤Ø¤Î´ÑÂ¬¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤âË³¤·¤¯¡¢º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·è»»¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¼è°ú³«»ÏÁ°¤ËÂè£´»ÍÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤äºß¸ËÅê»ñ¤¬Á´ÂÎ¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ú¤±¸å¤Î·è»»¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤âÈ¯É½¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡£ÄÌ´ü¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤È¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¡Ê£Æ£Ã£Æ¡Ë¤Î¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡££Á£É¤â·øÄ´¤Ç¡¢À¸À®£Á£É¤Î¼õÃí»Ä¹â¤Ï¸½ºß¡¢³«»Ï°ÊÍèÎß·×¤Ç£µ£°²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢Á°»ÍÈ¾´üÈæ¤ÇÌó£²£°²¯¥É¥ëÁý²Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡£¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¡£¥¢¥¸¥åー¥ë¤Î¿¤Ó¤Ï£³£±¡óÁý¤È¡¢Âè£±»ÍÈ¾´ü¤Î£³£´¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢Í½ÁÛ¤Î£³£²¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¤¬¾å¾º¡£Á°Æü°ú¤±¸å¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¶¥Ã¥«ー¥Ðー¥°£Ã£Å£Ï¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Öº£Ç¯¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î£Á£É¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤ë¤À¤í¤¦¡£Ä¹´ü¹½ÁÛ¤ÎÂçÈ¾¤¬º£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡£Õ£Ð£Ó¡ãUPS¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢ÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤¬£¸£¹£°²¯¥É¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Íø±×Î¨¤¬Äã¤¤¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¤È¤Î¼è°·¹â¤òÇ¯Æâ¤ËÈ¾¸º¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡£Çä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÄÌ´ü¤ÈÂè£±»ÍÈ¾´ü¤Î¹â¤Î¼ã´³¤ÎÇä¾å¹â¤Î¸º¼ý¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¥é¥à¥ê¥µー¥Á¡ãLRCX¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡££±³ôÍø±×¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Âè£±»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë£±³ôÍø±×¤ÈÇä¾å¹â¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬£È£Ð¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡Ê£È£Ð£Å¡Ë¡ãHPE¡ä¤Ë¤è¤ë¥¸¥å¥Ë¥Ñー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤Î£±£´£°²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¹¤·»ß¤á¤ë¤è¤¦ºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹çÊ»¤Ï´ë¶È¸þ¤±ÌµÀþµ¡´ï»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¤òÁË³²¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ÌÃÊÁ¤È¤â³ô²Á¤¬²¼Íî¡£
£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¡¡256.44¡Ê+27.81¡¡+12.16%¡Ë
£Õ£Ð£Ó¡ãUPS¡ä¡¡111.79¡Ê-22.00¡¡-16.44%¡Ë
¥é¥à¥ê¥µー¥Á¡ãLRCX¡ä¡¡81.10¡Ê+5.95¡¡+7.92%¡Ë
£È£Ð¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ãHPE¡ä¡¡20.95¡Ê-0.71¡¡-3.28%¡Ë
¥¸¥å¥Ë¥Ñー¡ãJNPR¡ä¡¡34.02¡Ê-1.13¡¡-3.21%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡238.05¡Ê-1.31¡¡-0.55%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡414.75¡Ê-27.59¡¡-6.24%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡234.35¡Ê-2.72¡¡-1.15%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡201.35¡Ê+4.17¡¡+2.11%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡398.39¡Ê+9.29¡¡+2.39%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡690.39¡Ê+13.90¡¡+2.05%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡118.10¡Ê+0.75¡¡+0.64%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡119.36¡Ê-4.34¡¡-3.51%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡814.75¡Ê+10.67¡¡+1.33%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ