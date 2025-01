Amazonが2025年1月9日に、小売業者が自社のウェブサイト上で広告を表示できるようにするサービス「Amazon Retail Ad Service」を発表しました。Amazon Retail Ad Service - Retail Media Advertising Solution | Amazon Adshttps://advertising.amazon.com/retail-ad-service

Amazon is selling the tech behind its $50 billion ad business to other retailers - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/9/24339933/amazon-retail-media-advertisingAmazon opens advertising to other retailershttps://searchengineland.com/amazon-opens-advertising-other-retailers-450347Amazon to expand ad unit by letting retailers use ad tools on storeshttps://www.cnbc.com/2025/01/09/amazon-to-expand-ad-unit-by-letting-retailers-use-ad-tools-on-stores.htmlAmazon Retail Ad Serviceは、小売企業が自社ウェブサイトの検索結果や商品ページ、およびサイト内のその他のエリアにAmazonの既存の広告顧客による広告を掲載できるというもの。Amazonは「20年以上にわたるAmazonの専門知識と何兆ものショッピング情報でトレーニングされた機械学習モデルを活用して、適切な場所と適切なタイミングでコンテキストに関連する広告を配信します」とアピールしています。また、Amazon Retail Ad Serviceを使用すると、ユーザーはサイト全体に表示される広告のデザインや配置、数を自由にカスタマイズすることが可能なほか、Amazonの広告測定およびレポートツールの使用が可能です。Amazonによると、Amazon Retail Ad ServiceはAmazonのオンラインマーケットプレイスとは別のシステムで運営されており、小売業者は自社のAWSアカウントを通じてデータを管理しているとのこと。Amazon Retail Ad ServiceによってAmazonは、ショッピングがサイト上で行われていないときでも、店舗やオンラインショッピング中に表示される広告から広告収入が得られるようになるほか、より多くのデータにアクセスできるようになる可能性が期待されています。Amazonによると、記事作成時点でAmazon Retail Ad Serviceが利用できるのはEコマースサイトやアプリを提供するアメリカのマルチブランド小売業者のみとのこと。Amazon Retail Ad Serviceのアーリーアダプターとして、健康・ウェルネス製品を販売するiHerbやアジア系食料販売業者のWeee!、おもちゃやパーティー用品などを販売するOriental Tradingが上げられています。Amazon Ads Measurementのバイスプレジデントであるポーラ・デスパンス氏は「私たちはAmazon Retail Ad Serviceを小売業者や広告主、消費者にとってメリットが得られるように設計しました。これにより、結果がどのように改善され、売上が伸び、ショッピング体験が向上するかを楽しみにしています」と述べています。なお、以下のページからAmazon Retail Ad Serviceのデモをリクエストすることが可能です。