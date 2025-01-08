ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ö¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡×2024Ç¯¤Ë¡ÈÂçÃÇ¼ÎÎ¥¡É¤·¤¿
½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¤Ë¡ÈÂçÃÇ¼ÎÎ¥¡É¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö2024Ç¯¤Ë¡ÈÂçÃÇ¼ÎÎ¥¡É¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¼«Âð¤ÎÂçÊýÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª¤¦¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÃÖ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¿´¿·¤¿¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö2024Ç¯¤Ë¡ÈÂçÃÇ¼ÎÎ¥¡É¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¼«Âð¤ÎÂçÊýÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª¤¦¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÃÖ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¿´¿·¤¿¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£