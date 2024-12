より環境に配慮したLED照明の普及を目指す！ホタルクス「蛍光ランプ製品生産終了」

ホタルクスは、2023年11月に開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」の合意内容に基づき、ホタルクス製(旧NECライティング製)の一般照明用蛍光ランプの生産を下記の時期をもって終了します。

ホタルクス「蛍光ランプ製品生産終了」

ホタルクスは、2023年11月に開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」の合意内容に基づき、ホタルクス製(旧NECライティング製)の一般照明用蛍光ランプの生産を下記の時期をもって終了します。

【生産終了スケジュール】

※販売動向及び資材調達状況等によっては生産終了を前倒しにする場合があります。

【住宅用照明】

同社のLEDシーリングは引掛シーリングなどがあれば工事不要で自身で簡単に設置ができる設計となっています。

LEDシーリングにおいても、ホタルック機能付の後継品をラインアップしています。

また、昨今の災害頻発化による長時間の停電に対応したバッテリー内蔵型のLEDシーリング「HotaluX AID」をリリースしています。

HotaluX AID

【施設用照明】

事務所などの直管蛍光ランプをLED照明に置き換える場合、器具本体ごと交換でLED化する「LED一体型ベース照明(Nuシリーズ)」に加え、現在使用の器具本体はそのままに、ランプのみ交換でLED化する「AC直結G13口金直管LED光源」もラインアップしています。

また、突然の停電時に役立つ、バッテリー内蔵型のLED一体型ベース照明「防災用Nuシリーズ」もリリースしています。

※いずれも交換工事は、有資格者による電気工事が必要となります。

Nuシリーズ

AC直結G13口金直管LED光源

防災用Nuシリーズ

