ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

ミュラー・エストニア中銀総裁、エストニア経済について講演



22:20

メンデス加中銀副総裁、イベント「2%のインフレ：今後の金融政策の役割」講演



22:30

カザークス・ラトビア中銀総裁、イベント講演



23:00

米住宅価格指数（9月）

予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)

米住宅価格指数（2024年 第3四半期）

予想 N/A 前回 0.9%（前期比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）

予想 4.7% 前回 5.2%（前年比)



27日

0:00

米新築住宅販売件数（10月）

予想 72.0万件 前回 73.8万件

予想 -1.9% 前回 4.1%（前月比)



米リッチモンド連銀製造業指数（11月）

予想 N/A 前回 -14.0



ピル英中銀チーフエコノミスト、貴族院経済問題委員会出席

センテノ・ポルトガル中銀総裁、金融安定報告について会見



3:00

米5年債（700億ドル）、2年変動利付債（280億ドル）入札



4:00

米FOMC議事録（11月6日-7日開催分）



※予定は変更されることがあります。

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