22:00　
ミュラー・エストニア中銀総裁、エストニア経済について講演

22:20　
メンデス加中銀副総裁、イベント「2%のインフレ：今後の金融政策の役割」講演

22:30　
カザークス・ラトビア中銀総裁、イベント講演

23:00　
米住宅価格指数（9月）
予想　0.4%　前回　0.3%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第3四半期）
予想　N/A　前回　0.9%（前期比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）
予想　4.7%　前回　5.2%（前年比)

27日
0:00　
米新築住宅販売件数（10月）
予想　72.0万件　前回　73.8万件
予想　-1.9%　前回　4.1%（前月比)

米リッチモンド連銀製造業指数（11月）
予想　N/A　前回　-14.0

ピル英中銀チーフエコノミスト、貴族院経済問題委員会出席
センテノ・ポルトガル中銀総裁、金融安定報告について会見

3:00　
米5年債（700億ドル）、2年変動利付債（280億ドル）入札

4:00　
米FOMC議事録（11月6日-7日開催分）

※予定は変更されることがあります。