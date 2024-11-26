ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ミュラー・エストニア中銀総裁、エストニア経済について講演
22:20
メンデス加中銀副総裁、イベント「2%のインフレ：今後の金融政策の役割」講演
22:30
カザークス・ラトビア中銀総裁、イベント講演
23:00
米住宅価格指数（9月）
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第3四半期）
予想 N/A 前回 0.9%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）
予想 4.7% 前回 5.2%（前年比)
27日
0:00
米新築住宅販売件数（10月）
予想 72.0万件 前回 73.8万件
予想 -1.9% 前回 4.1%（前月比)
米リッチモンド連銀製造業指数（11月）
予想 N/A 前回 -14.0
ピル英中銀チーフエコノミスト、貴族院経済問題委員会出席
センテノ・ポルトガル中銀総裁、金融安定報告について会見
3:00
米5年債（700億ドル）、2年変動利付債（280億ドル）入札
4:00
米FOMC議事録（11月6日-7日開催分）
※予定は変更されることがあります。
ミュラー・エストニア中銀総裁、エストニア経済について講演
22:20
メンデス加中銀副総裁、イベント「2%のインフレ：今後の金融政策の役割」講演
22:30
カザークス・ラトビア中銀総裁、イベント講演
23:00
米住宅価格指数（9月）
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第3四半期）
予想 N/A 前回 0.9%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）
予想 4.7% 前回 5.2%（前年比)
27日
0:00
米新築住宅販売件数（10月）
予想 72.0万件 前回 73.8万件
予想 -1.9% 前回 4.1%（前月比)
米リッチモンド連銀製造業指数（11月）
予想 N/A 前回 -14.0
ピル英中銀チーフエコノミスト、貴族院経済問題委員会出席
センテノ・ポルトガル中銀総裁、金融安定報告について会見
3:00
米5年債（700億ドル）、2年変動利付債（280億ドル）入札
4:00
米FOMC議事録（11月6日-7日開催分）
※予定は変更されることがあります。