京都・西院にひっそり佇む寿司居酒屋。握りランチは圧巻の1,300円〜、夜は馬刺しも用意！

食通が行きつけにするハイコスパな寿司店を紹介する「秘密の自腹寿司」。今回、猫田しげるさんがおすすめするのは、お昼は8貫1,300円〜寿司が楽しめる、京都の人気店だ。

〈秘密の自腹寿司〉

高級寿司の価格は3〜5万円が当たり前になり、以前にも増してハードルの高いものに。一方で、最近は高級店のカジュアルラインの立ち食い寿司が人気だったり、昔からの町寿司が見直されはじめたりしている。本企画では、食通が行きつけにしている町寿司や普段使いしている立ち食い寿司など、カジュアルな寿司店を紹介してもらう。

教えてくれる人

猫田しげる

20年以上、グルメ誌、旅行本、レシピ本などの編集・ライター業に従事。各地を転々とした挙句、現在は関西在住。「FRIDAYデジタル」「あまから手帖」「旅の手帖」(手帖好き?)などで記事執筆。めったに更新しない猫田しげるの食ブログ 「クセの強い店が好きだ!」。

なぜこの店名に? ネーミングの理由が微笑ましい

一見カフェのような店名。真っ黒で中の見えない外観から、思わず「何の店?」といぶかってしまいますが、ここはれっきとした寿司居酒屋。阪急西院駅から徒歩5分ほどの、驚くほど静かな通り沿いに佇んでいます。

右隣はゲストハウス。建物のオーナーが経営しているそうです

肝心なのは「寿司屋ではない」ということ。大将の安藤真一さん曰く「ランチは寿司メインで、夜も寿司盛り合わせをお出ししますが、あくまでも居酒屋です。おひとり様から団体様まで、肩肘張らずに食べて飲んでいただければ」。そうそう、店名の由来はそこにあるんです。

1階は気軽なカウンター。1人客も多いそうですよ!

「いろいろな色があるクレヨンのように、いろいろな料理があるお店に」。さらに「誰でも気楽に来られるようにカジュアルな店名にしました」とのこと。もう一つ、店名にはユニークな由来がありまして……。

「僕の名前がしんいちなので『クレヨンしんちゃん』の『クレヨン』がええやん!って、娘が付けました」

クレヨンしんちゃんのフィギュアが!

お茶目なエピソードを聞くと、ますます親近感がわきますねえ。ちなみに安藤さん、初対面だと少しそっけない印象ですが(笑)、話してみるとシャイなだけで、とにかく「気取らない」「盛らない」「嘘は言わない」という実直なお人柄です。

店にはアルバイトさんがいますが、調理は安藤さんがワンオペ。ランチ時は戦場のようです

Q. この場所を選んだ理由は?

A. オーナーさんがここの物件空いてるよ〜と紹介してくださったので!

Q. お酒の品揃えにはこだわりがあるんですか?

A. ないです!常連さんが置いてほしいと言ったものを仕入れているだけです。

Q. 一番人気があるメニューは?

A. うーーーーーーーーーーん(10秒ぐらい)……。わかりません。

全然アピールする気ないですね(笑)。しかしよく聞いてみると、手間暇かけた仕込みや、妥協しない食材の目利きなど、普通の人は省いてしまうような面倒なことや技術が必要なことも「職人として当たり前」にサラッとこなしているのだと気付かされます。

ランチがすごい!8貫1,300円と12貫1,980円の贅沢盛り合わせ

ビジネス街ではないのですが界隈には昔ながらの会社も多く、ランチタイムは近所にお勤めの方々がこぞって訪れます。お目当ては、1,300円〜の寿司ランチ。

ワンランク上の1,980円セットは握り12貫・鯖寿司・いなり寿司、赤出汁・サラダ・小鉢付き

ネタはその日によって変わりますが、1,300円だとサーモン、エビ、トビッコ、ハマチ、タコ、イカ、玉子焼き……の8貫。これだけでもお腹いっぱいになりますが、ワンランク上の1,980円になると、そこにホタテ、ウナギ、中トロ、イクラという豪華キャストが加わり、なんと12貫に!

猫田さん

もちろん鯖寿司もご主人が締めた鯖です。1個の重量もなかなかあるので、お腹いっぱいになります!

この日はランチが混みすぎて、玉子焼きがなくなってしまったとのこと(笑)。なので写真には入っていませんが、マグロの赤身あたりが「お寿司屋さんの玉子焼き」になります。しっかり甘めのカステラみたいなアレです。

蒸しエビも大きくてハリがありますね! イクラが驚くほど大粒でした

他にも、からあげ定食 800円、海鮮丼 1,280円、りゅうきゅう丼 950円などランチの種類は豊富です。

猫田さん

「りゅうきゅう丼」とは大分の郷土料理で、魚の刺身を漬けにしてご飯にのせたものです。甘辛いタレでご飯がどんどんいけます。

ご主人は地元で人気の割烹や長年愛されたビストロで腕を磨いた実力派

そうそう、安藤さんの経歴についてお伝えするのを忘れるところでした! 安藤さんは、焼き鳥屋や寿司居酒屋で修業し、時には店長として調理場を支えていた経験も。新町松原の老舗「寿司割烹 光月」でも腕を磨いたそうです。

ほのかな塩味とコクが特徴のシャリ

シャリのお酢は、料理人の間では有名な京都市内の「齋(いつき)造酢店」の米酢を使用。ほのかな塩味でコクを引き出した味わいが決め手です。魚介は、すぐ近くの京都市中央市場から。今までの付き合いの中で築いた信頼関係を生かし、毎朝新鮮なネタを仕入れています。

2階には掘り炬燵の部屋が2室。団体での宴会にも便利

烏丸仏光寺にあった「びすとろ 希味」と系列店「創作料理とおすし 希味」にもいらっしゃったとのこと。2021年に惜しまれつつ閉店した、超コスパの良いレジェンド店です。私も大好きでした。

夜のメニューでオススメはありますか?と聞きましたら例によって「うーん(10秒ぐらい)……。ないです」とのことでしたので、こちらで目についた食べたいものを出していただきました。まずは、海老フライから。

「海老フライ」2尾780円

おお〜でかいですね! なんでも13/15サイズという大きさだそうで、以前ジャンボエビの取材をしたことがある私は、それがどのくらいBIGなのかがわかります! 一番でっかいサイズの下ぐらいです。しかも刺身で出せるぐらいの鮮度の良さだとか。

衣の厚さでデカいのではなく海老がパンパンに詰まっています。揚げたてをいただくとカリッと絶妙な歯応え。

猫田さん

タルタルも自家製。しかし本来なら刻みピクルスを加えて作るのですが、この日は切らしてしまったそうです。本当に忙しかったのですね〜!

魚だけでなく鶏や馬(!)も自慢

京赤地鶏のもも焼980円。ハーフ680円もできます

次は京赤地どりのもも焼です。実はこの地鶏ブランド、おいそれと手に入る銘柄ではなく、修業した焼き鳥店のルートがあるから特別に仕入れられるのだとか。

直火ではなく天火なので焦げにくく、中からじんわり火が通るのがポイント

グリルでじっくりと余計な脂を落としながら、旨みを閉じ込めつつ10分ほど焼き上げます。

特筆すべきは「馬刺し」です。京都の居酒屋で馬刺しを出すのも珍しいですが、別に安藤さんが熊本出身なのではなく「知人に連れて行ってもらったのが熊本食材を使った居酒屋で。あまりにもおいしかったのでここから仕入れています」とのこと。

しかもさほど遠くない、西院の「ひごつ堂」という熊本居酒屋です。「店頭でも馬刺しを販売しているので、行ってみてください!」とオススメされました。自分のお店よりも他のお店を宣伝するなんて、綺麗な心の持ち主ですね!

馬刺し3種盛り合わせ1,880円。レバー、ユッケなどの単品もあります

ちなみに馬刺し3種盛り合わせは「赤身」「タテガミ」「フタエゴ」。赤身はよく聞きますが、タテガミ、フタエゴは希少な部位ですね。首の皮下脂肪にあたるタテガミは、コリコリした食感で脂身とはまた違ったまろやかさがあります。

フタエゴとはアバラに沿った肉で、一頭の馬からわずかしか取れないレア部位です。バラ肉なので、白い脂身で赤身を挟んだ3層構造になっています。こちらもコリッとしていますが、噛むほどに旨みが溢れ出し、いつまでも噛んでいたくなります。

猫田さん

九州独特の甘い醤油も「ひごつ堂」から。馬刺しの脂がスッと溶けてあっさりいただけますよ!

「くれよん食堂」では最近、SNSのランチグループなどのオフ会も多く、それを見て遠方から訪れるお客さんも増えているそうです。昼は寿司ランチセットが断然人気ですが、夜も握り盛り合わせが食べられるし、新鮮なお造りや揚げ物、ご飯物などバラエティ豊か。1品1,000円以下のものがほとんどなので、「外観真っ黒や……」と物おじせずにドアを開けてください!

店主の安藤さんはグイグイ喋るタイプではないですが、気さくでハートフルな方なのでご安心を(笑)。

カジュアルに楽しい夜を!

<店舗情報>◆くれよん食堂住所 : 京都府京都市中京区壬生森町60-22TEL : 050-5593-5294

※価格は税込。

撮影:橋本正樹

文:猫田しげる

