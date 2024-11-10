¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Î¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢³¤³°½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡ª¸åÈ¾AT10Ê¬¤Î¡ÈÇ®¤¹¤®¤ë¡É¥À¥á²¡¤·ÃÆ
¥È¥ë¥³1Éô¤Î¥®¥ç¥º¥Æ¥ÚSK¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê21¡Ë¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¾¾ÌÚ¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥å¥Ú¥ë¥ê¥°Âè12Àá¥³¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ëÀï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢62Ê¬¤«¤éÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï0-0¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤¬90+8Ê¬¤ËPK¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£
¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾¾ÌÚ¤¬Íø¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±¦Â¤Ç»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
#¥¤¡¼¥¸¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä2 #¥È¥ë¥³¥ê¡¼¥°🇹🇷#¾¾ÌÚ¶êÀ¸ °ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡ª¡ª
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë»ß¤á¤Î°ì·â¡ª
⚽¥È¥ë¥³¡¦¥¹¥å¥Ú¥ë¥ê¥°
🆚¥®¥ç¥º¥Æ¥ÚSK vs ¥³¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë
📱»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é https://t.co/PCmFNSthcD@Goztepe #HaydiBastırŞanlıGöztepe @Goztepe_JP @konyaspor #KNY #¾¾ÌÚ¶êÀ¸ #fctokyo pic.twitter.com/lALaavGV25
— ¥¤¡¼¥¸¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä (@easysportsjp) November 10, 2024
100Ê¬¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È10ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¾¾ÌÚ¡£¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿FCÅìµþ¤Ç¤ÏÄ¶¹â¹»µé¤È¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ó¤À¡£
U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¡Ö³¤³°°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì¤Î³ÎÌó¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤è¤â¤ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÄë²¦¡ªÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÖÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ï¤³¤ì
¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ç1ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤êÀèÈ¯¤Ï1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£