Raspberry Piに完全対応したタッチディスプレイ「Raspberry Pi Touch Display 2」が2024年11月4日(月)に登場しました。Raspberry Pi Touch Display 2の解像度は1280×720ピクセルで、Raspberry Piシリーズと組み合わせてタブレット風のデバイスを構築できます。Raspberry Pi Touch Display 2 - Raspberry Pi

https://www.raspberrypi.com/products/touch-display-2/Raspberry Pi Touch Display 2 on sale now at $60 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-touch-display-2-on-sale-now-at-60/Raspberry Pi Touch Display 2の見た目はこんな感じ。ディスプレイ解像度は1280×720ピクセルで、5本指でのマルチタッチに対応しています。本体以外にネジ、データケーブル、電源ケーブルが付属します。裏面にはRaspberry Piシリーズを取り付け可能で、電源はRaspberry Piから供給される仕組みです。対応モデルはRaspberry Pi ZeroシリーズをのぞくRaspberry Pi 1B+以降のすべてのモデルです。最新のRaspberry Pi OSにはRaspberry Pi Touch Display 2用のドライバが含まれており、スクリーンキーボードを用いて操作可能。このため、マウスもキーボードも接続不要のタブレット風デバイスを作ることができます。Raspberry Pi Touch Display 2の価格は60ドル(約9100円)で既に発売済み。GIGAZINE編集部にもRaspberry Pi開発チームからサンプルが届いたので、実際に使うレビュー記事を後日公開します。