【PS Store:1,500円以下セール】開催期間:10月23日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「1,500円以下セール」をPS Storeにて開催している。期間は10月23日まで。

対象タイトルが1,500円以下で購入できるPSストアのセールに「聖剣伝説 Legend of Mana」や「Battlefield 2042」、「Dying Light Definitive Edition」などが登場。期間中は各タイトルを通常よりもお買い得価格で購入できる。

なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、購入の際はセール価格が適用されているかどうかを確認してから購入してほしい。

□PS Store「1,500円以下セール」のページ

セール対象商品(一部)

聖剣伝説 Legend of Mana

価格:3,520円 → 1,408円(60%OFF)

・ストアページ

聖剣伝説 Legend of Mana

Battlefield 2042(PS5版)

価格:9,700円 → 1,455円(85%OFF)

・ストアページ

Battlefield 2042

Dying Light Definitive Edition

価格:6,050円 → 1,210円(80%OFF)

・ストアページ

Dying Light Definitive Edition

(C) 1999, 2021 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

(C) 2024 Electronic Arts Inc.

DYING LIGHT & DYING LIGHT: THE FOLLOWING (C) Techland 2020.