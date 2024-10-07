「カプスタ」追加タイトルが全作50％OFFに！ 「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデートスマホ版「バイオ7」は初セール
期間： ニンテンドーeショップ 10月29日23時59分まで
App Store 11月4日23時59分まで
カプコンは10月7日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM TGS 2024 SALE」について、追加ラインナップを発表した。
現在開催中の「CAPCOM TGS 2024 SALE」に新たなラインナップが追加。ニンテンドーeショップでは「Capcom Arcade Stadium」、「Capcom Arcade 2nd Stadium」の追加タイトルが全作50%OFF、App Storeでは「バイオハザード7 レジデント イービル」初セールとして59%OFFで販売される。
なお、セール期間はニンテンドーeショップが10月29日23時59分まで、App Storeが11月4日23時59分までと、各ストアで異なっているため注意してほしい。
□「CAPCOM TGS 2024 SALE」特設ページ
セール追加ラインナップ（一部）
Nintendo Switch「大魔界村」
価格：200円 → 100円（50%OFF）
※「Capcom Arcade Stadium」追加コンテンツ利用にはゲーム本編（無料）が必要
・ストアページ
Nintendo Switch「大魔界村」
Nintendo Switch「スーパーストリートファイターⅡX - Grand Master Challenge -」
価格：200円 → 100円（50%OFF）
※「Capcom Arcade Stadium」追加コンテンツ利用にはゲーム本編（無料）が必要
・ストアページ
Nintendo Switch「スーパーストリートファイターⅡX - Grand Master Challenge -」
Nintendo Switch「ロックマン ザ・パワーバトル」
価格：200円 → 100円（50%OFF）
※「Capcom Arcade 2nd Stadium」追加コンテンツ利用にはゲーム本編（無料）が必要
・ストアページ
Nintendo Switch「ロックマン ザ・パワーバトル」
Nintendo Switch「ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -」
価格：200円 → 100円（50%OFF）
※「Capcom Arcade 2nd Stadium」追加コンテンツ利用にはゲーム本編（無料）が必要
・ストアページ
Nintendo Switch「ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -」
App Store「バイオハザード7 レジデント イービル」（ゲーム本編）
価格：1,990円 → 800円（59%OFF）
・ストアページ
App Store「バイオハザード7 レジデント イービル」
✨CAPCOM TGS 2024 SALEアップデート✨- 【公式】カプコンアーケードスタジアム (@capcom_arcade) October 7, 2024
ニンテンドーeショップにて『Capcom Arcade Stadium』、『Capcom Arcade 2nd Stadium』が60%OFF！
さらに、それぞれの追加タイトルも全作50％OFFでセール中！
ぜひこの機会に名作を楽しもう！
詳細はこちらから☟https://t.co/DgpK6mu5iQ pic.twitter.com/C6NBkyApOx
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