【CAPCOM TGS 2024 SALE】
期間：　ニンテンドーeショップ 10月29日23時59分まで
App Store 11月4日23時59分まで

　カプコンは10月7日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM TGS 2024 SALE」について、追加ラインナップを発表した。

　現在開催中の「CAPCOM TGS 2024 SALE」に新たなラインナップが追加。ニンテンドーeショップでは「Capcom Arcade Stadium」、「Capcom Arcade 2nd Stadium」の追加タイトルが全作50%OFF、App Storeでは「バイオハザード7 レジデント イービル」初セールとして59%OFFで販売される。

　なお、セール期間はニンテンドーeショップが10月29日23時59分まで、App Storeが11月4日23時59分までと、各ストアで異なっているため注意してほしい。

□「CAPCOM TGS 2024 SALE」特設ページ

セール追加ラインナップ（一部）

Nintendo Switch「大魔界村」

価格：200円 → 100円（50%OFF）
※「Capcom Arcade Stadium」追加コンテンツ利用にはゲーム本編（無料）が必要

・ストアページ

Nintendo Switch「大魔界村」

Nintendo Switch「スーパーストリートファイターⅡX - Grand Master Challenge -」

価格：200円 → 100円（50%OFF）
※「Capcom Arcade Stadium」追加コンテンツ利用にはゲーム本編（無料）が必要

・ストアページ

Nintendo Switch「スーパーストリートファイターⅡX - Grand Master Challenge -」

Nintendo Switch「ロックマン ザ・パワーバトル」

価格：200円 → 100円（50%OFF）
※「Capcom Arcade 2nd Stadium」追加コンテンツ利用にはゲーム本編（無料）が必要

・ストアページ

Nintendo Switch「ロックマン ザ・パワーバトル」

Nintendo Switch「ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -」

価格：200円 → 100円（50%OFF）
※「Capcom Arcade 2nd Stadium」追加コンテンツ利用にはゲーム本編（無料）が必要

・ストアページ

Nintendo Switch「ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -」

App Store「バイオハザード7 レジデント イービル」（ゲーム本編）

価格：1,990円 → 800円（59%OFF）

・ストアページ

App Store「バイオハザード7 レジデント イービル」

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