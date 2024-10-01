°É¤¬1000¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÃÏ¿Þ¤ò´°À®¡ª¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿´¤òÄÏ¤à¥Ñ¥º¥ëÇ®¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
ÇÐÍ¥¤Î°É¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶Ã¤¤Î¡ÈÂçºî¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
°É¤Ï9·î23Æü¤Ë¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Ã¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÅê¹Æ¡£°É¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Ç¤â¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ëÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¤ÈÌ©¤«¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢10·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë1000¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òµÏ¿¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°É¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ñ¥º¥ëÇ®¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¡¢º£¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¸å¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´°À®¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÁÇÅ¨¡ª¤ª²È¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢°ìÃ¶²õ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°É¤Ï9·î23Æü¤Ë¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Ã¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÅê¹Æ¡£°É¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Ç¤â¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ëÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¤ÈÌ©¤«¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢10·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë1000¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òµÏ¿¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°É¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ñ¥º¥ëÇ®¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¡¢º£¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¸å¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´°À®¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÁÇÅ¨¡ª¤ª²È¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢°ìÃ¶²õ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£