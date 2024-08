OpenAIは2024年8月29日に、ChatGPTの週間アクティブユーザー数が前年比の2倍にあたる2億人を突破したことを発表しました。OpenAI says ChatGPT usage has doubled in the last yearhttps://www.axios.com/2024/08/29/openai-chatgpt-200-million-weekly-active-users

OpenAI says ChatGPT now has 200M users | VentureBeathttps://venturebeat.com/ai/openai-says-chatgpt-now-has-200m-users/ChatGPT hits 200 million weekly users - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/29/24231685/openai-chatgpt-200-million-weekly-usersOpenAIの広報担当者であるタヤ・クリスチャンソン氏は各メディアに対し「OpenAIの週間アクティブユーザー数は、2023年11月に記録した1億人から倍増し、2億人を突破しました」と伝えています。また、アメリカのビジネス誌「Fortune」が発行する、全米上位500社のリストである「Fortune 500」に記載された企業のうち、92%がOpenAI製品を使用していることを明かしています。2022年12月にリリースされたChatGPTは、「史上最も急成長している消費者向けインターネットアプリ」として知られており、リリースからわずか2カ月で月間ユーザー数が1億人を突破しています。ChatGPTが「月間1億ユーザー」をわずか2カ月で達成し史上最も急速に成長していることが報告される - GIGAZINEさらに、OpenAIはChatGPTならびに自社製品の精力的な開発を続け、2024年7月の「GPT-4o mini」のリリース以降、APIの使用数が倍増したことも報告しています。OpenAIが無料で使えるAIモデル「GPT-4o mini」をリリース、マルチモーダルで画像や音声入力にも対応 - GIGAZINEOpenAIのサム・アルトマンCEOは「人々は現在、私たちのツールを日常生活の一部として使用しており、日常的なタスクの支援や困難な問題の解決、創造性の手助けなど、ヘルスケアや教育などの分野でも広く使われています」と語っています。