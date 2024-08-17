[8.17 J2第27節](カンセキ)

※19:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 2 平松航

DF 13 坂圭祐

DF 33 ラファエル

MF 10 森俊貴

MF 15 奥田晃也

MF 19 大島康樹

MF 22 青島太一

MF 23 福島隼斗

MF 24 神戸康輔

FW 32 宮崎鴻

控え

GK 1 川田修平

DF 17 藤谷匠

MF 6 大森渚生

MF 16 玄理吾

FW 18 川名連介

FW 38 小堀空

FW 45 山本桜大

監督

小林伸二

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 4 蜂須賀孝治

DF 5 河野貴志

DF 16 村松航太

DF 27 喜岡佳太

MF 6 諸岡裕人

MF 25 藤山智史

MF 29 佐藤大樹

MF 77 河村慶人

FW 11 梶谷政仁

FW 40 青木翔大

控え

GK 41 猪瀬康介

DF 3 小柳達司

DF 22 河村匠

MF 7 水谷拓磨

FW 8 畑潤基

FW 10 小松蓮

FW 18 吉田伊吹

監督

吉田謙