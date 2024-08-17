栃木vs秋田 スタメン発表
[8.17 J2第27節](カンセキ)
※19:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 13 坂圭祐
DF 33 ラファエル
MF 10 森俊貴
MF 15 奥田晃也
MF 19 大島康樹
MF 22 青島太一
MF 23 福島隼斗
MF 24 神戸康輔
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 17 藤谷匠
MF 6 大森渚生
MF 16 玄理吾
FW 18 川名連介
FW 38 小堀空
FW 45 山本桜大
監督
小林伸二
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 77 河村慶人
FW 11 梶谷政仁
FW 40 青木翔大
控え
GK 41 猪瀬康介
DF 3 小柳達司
DF 22 河村匠
MF 7 水谷拓磨
FW 8 畑潤基
FW 10 小松蓮
FW 18 吉田伊吹
監督
吉田謙
※19:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 13 坂圭祐
DF 33 ラファエル
MF 10 森俊貴
MF 15 奥田晃也
MF 19 大島康樹
MF 22 青島太一
MF 23 福島隼斗
MF 24 神戸康輔
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 17 藤谷匠
MF 6 大森渚生
MF 16 玄理吾
FW 18 川名連介
FW 38 小堀空
FW 45 山本桜大
監督
小林伸二
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 77 河村慶人
FW 11 梶谷政仁
FW 40 青木翔大
控え
GK 41 猪瀬康介
DF 3 小柳達司
DF 22 河村匠
MF 7 水谷拓磨
FW 8 畑潤基
FW 10 小松蓮
FW 18 吉田伊吹
監督
吉田謙