AMDが2024年8月7日に、デスクトップ向けプロセッサーシリーズ「Ryzen 9000」の価格を発表しました。フラッグシップモデルである「Ryzen 9 9950X」の販売価格は649ドル(約9万5000円)で、2024年8月15日から入手可能です。AMD's new Ryzen 9000 CPUs are officially up to $50 cheaper than the old 7000 series were at launch | PC Gamer

AMD Ryzen 9000 Series processors are ready to deliver world class gaming and creator performance.



Available Aug 8:

• Ryzen 7 9700X

• Ryzen 5 9600X



Available Aug 15:

• Ryzen 9 9950X

• Ryzen 9 9900X pic.twitter.com/L9YOAyKmHg— AMD Ryzen (@AMDRyzen) August 6, 2024

????AMD Ryzen 9000シリーズから

Ryzen7 9700X及びRyzen5 9600Xの発売日が決定!



( 'ω'o【 8/10(土)11:00販売解禁 】o



価格及び詳細は順次ご案内いたします!#ツクモ pic.twitter.com/uCwJODy3GP— ツクモネットショップ (@Tsukumo_netshop) August 7, 2024

AMDはデスクトップ向けプロセッサーシリーズ「Ryzen 9000」の詳細を2024年7月に発表し、同日に「Ryzen 9 9950X」「Ryzen 9 9900X」「Ryzen 7 9700X」「Ryzen 5 9600X」という4つのモデルのスペックも公開しました。各モデルのスペックは以下の通り。コア/スレッドベース周波数ターボ周波数L2キャッシュL3キャッシュメモリサポートTDPMSRPRyzen 9 9950X16コア/32スレッド4.3GHz5.7GHz16MB64MBDDR5-5600170WTBCRyzen 9 9900X12コア/24スレッド4.4GHz5.6GHz12MB64MBDDR5-5600120WTBCRyzen 7 9700X8コア/16スレッド3.8GHz5.5GHz8MB32MBDDR5-560065WTBCRyzen 5 9600X6コア/12スレッド3.9GHz5.4GHz6MB32MBDDR5-560065WTBCRyzen 9000シリーズのスペックやZe 5アーキテクチャについては、以下の記事に詳しくまとめています。AMDが新アーキテクチャの「Zen 5アーキテクチャ」&Zen 5採用のAI PC向けプロセッサ「Ryzen AI 300」&デスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 9000」の詳細を発表 - GIGAZINEそしてAMDは2024年8月7日に、4モデルの価格と発売時期を発表しました。AMDによると、下位モデルの「Ryzen 7 9700X」ならびに「Ryzen 5 9600X」は2024年8月8日に発売されるとのことで、価格はRyzen 7 9700Xが359ドル(約5万2000円)、Ryzen 5 9600Xが279ドル(約4万円)です。また、上位モデルの「Ryzen 9 9950X」と「Ryzen 9 9900X」は2024年8月15日に発売され、価格は「Ryzen 9 9950X」が649ドル(約9万5000円)、「Ryzen 9 9900X」が499ドル(約7万3000円)です。なお、Ryzen 9000シリーズは当初2024年7月31日に発売される予定でしたが、品質上の問題から発売が延期されることが発表されていました。AMDが「Ryzen 9000」を品質検査のため回収し発売が最大2週間遅延 - GIGAZINE今回のRyzen 9000シリーズは2022年に登場した「Ryzen 7000」シリーズから値下げされています。以下はRyzen 9000シリーズとRyzen 7000シリーズの同地位モデルの価格を比較した表です。Ryzen 9000シリーズ希望小売価格Ryzen 7000シリーズ希望小売価格価格差Ryzen 9 9950X649ドルRyzen 9 7950X699ドル(約10万2000円)-50ドル(約7300円)Ryzen 9 9900X499ドルRyzen 9 7900X549ドル(約8万円)-50ドルRyzen 7 9700X359ドルRyzen 7 7700X399ドル(約5万8000円)-40ドル(約5800円)Ryzen 5 9600X279ドルRyzen 5 7600X299ドル(約4万3700円)-20ドル(約2900円)また、海外メディアのXDAはRyzen 7 9700XならびにRyzen 5 9600Xのベンチマークを実施しています。Geekbench 6によるベンチマーク結果は、Ryzen 7 9700Xのシングルコアスコアが3286、マルチコアスコアが16730と、前世代上位モデルのRyzen 9 7900Xに肉薄するものでした。また、Ryzen 5 9600Xのシングルコアスコアは3325、マルチコアスコアは14974と、前世代のRyzen 5 7600Xの結果を大幅に上回っています。ベンチマークソフト「Cinebench 2024」を使った測定結果が以下。Ryzen 7 9700Xのシングルコアスコアは133、マルチコアスコアは1174でした。また、Ryzen 5 9600Xのシングルコアスコアは133、マルチコアスコアは917です。なお、AMDは日本での販売時期や希望小売価格などを発表していませんが、パソコンショップのツクモによると、Ryzen 7 9700XとRyzen 5 9600Xは2024年8月10日(土)11時に販売開始とのことです。