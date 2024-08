TREASURE、日本ドラマ主題歌「REVERSE」を東京公演で初披露！会場のボルテージはマックスに

2020年8月にサバイバルオーディション番組「YG宝石箱」でデビューし、デビュー曲「BOY」のリリース以降、「Asian Artist Award」「MAMA」「ゴールデンディスクアワード」「ソウル歌謡大賞」などの主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループTREASURE。現在、グループ2度目となる全国ファンミーティング「2024 TREASURE FAN MEETING〜WONDERLAND〜」を開催中の彼らだが、8月3日(土)・4日(日)に行われた東京・有明アリーナ公演で、現在放送中の高橋文哉主演、テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「伝説の頭 翔」の主題歌となっている「REVERSE」をファンの前で初披露した。

他公演では、最後の歌唱曲「LET IT BURN」を歌い終わりイベントは終了となるが、有明公演では「REVERSE」のイントロが流れ始め、客席からは歓喜が沸き起こり、会場のボルテージはさらにマックスに。今回の全国ファンミーティングが今年最後の単独公演ということもあり、メンバーからの嬉しいプレゼントとなった。今回初披露した「REVERSE」は、8月21日(水)にリリースされる日本2ndシングル「KING KONG / REVERSE」のタイトル曲。“逆転”“裏表の存在”という意味合いと、同音の“REBIRTH(生まれ変わる)”という2つの意味も合わせ、“新しい自分、本当の自分に生まれ変わって未来を掴み取る”という強い意志が込められた内容で、印象的でエッジーなWobble Bassのフレーズから重厚感ある低音RAPで高揚感を上げ、サビに入った瞬間に疾走感ある中毒性の高いドラムビートで大きく広がる構成から、ジャンルを超え、幅広いリスナーを引き込むエネルギッシュでTREASUREらしいエモーショナルなアッパーチューンとなっており、現在先行配信中。先立って配信された「REVERSE -Drama Edit-」は、iTunes K-POP / ポップチャート、mu-mo ダウンロードリアルタイムランキング、AWAリアルタイム急上昇ラインキング、Rakutenリアルタイムランキングで1位を獲得、LINE MUSICも配信後、常時上位圏にランクインするなど、各配信チャート上位を席巻した話題曲だ。全6都市13日程23公演で全国各地を回り、全国ファンミーティングツアーは完結されるが、2024年最後のTREASURE単独の日本公演も残すところ8月10日(土)、11(日)福岡公演のみとなっており、いよいよファイナルを迎える。

■公演情報

「2024 TREASURE FAN MEETING〜WONDERLAND〜」

<福岡国際センター公演>

2024年8月10日(土) 開場 13:00 / 開演 14:00 ※SOLD OUT

2024年8月10日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00 ※SOLD OUT

2024年8月11日(日) 開場 12:00 / 開演 13:00 ※SOLD OUT

2024年8月11日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00 ※SOLD OUT



※開場/開演時間は変更になる場合がございます。



■リリース情報

日本2ndシングル「KING KONG / REVERSE」

2024年8月21日(水)発売

配信サイトはこちら



■関連サイト

TREASURE日本公式サイト