[8.3 J2第25節](ユアスタ)

※19:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 13 實藤友紀

DF 25 真瀬拓海

MF 6 松井蓮之

MF 11 郷家友太

MF 23 有田恵人

MF 37 長澤和輝

FW 7 中島元彦

FW 98 エロン

控え

GK 29 松澤香輝

DF 22 小出悠太

MF 8 松下佳貴

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 27 オナイウ情滋

FW 15 梅木翼

監督

森山佳郎

[清水エスパルス]

先発

GK 57 権田修一

DF 3 高橋祐治

DF 5 北爪健吾

DF 28 吉田豊

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 10 カルリーニョス・ジュニオ

MF 11 ルーカス・ブラガ

MF 13 宮本航汰

MF 33 乾貴士

MF 36 宇野禅斗

FW 23 北川航也

控え

GK 1 沖悠哉

DF 32 高木践

MF 21 矢島慎也

MF 25 成岡輝瑠

MF 44 西原源樹

FW 9 アブドゥル・アジズ・ヤクブ

FW 99 ドウグラス・タンキ

監督

秋葉忠宏