仙台vs清水 スタメン発表
[8.3 J2第25節](ユアスタ)
※19:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 23 有田恵人
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 29 松澤香輝
DF 22 小出悠太
MF 8 松下佳貴
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 3 高橋祐治
DF 5 北爪健吾
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 10 カルリーニョス・ジュニオ
MF 11 ルーカス・ブラガ
MF 13 宮本航汰
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
FW 23 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 32 高木践
MF 21 矢島慎也
MF 25 成岡輝瑠
MF 44 西原源樹
FW 9 アブドゥル・アジズ・ヤクブ
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏
※19:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 23 有田恵人
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 29 松澤香輝
DF 22 小出悠太
MF 8 松下佳貴
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
監督
森山佳郎
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 3 高橋祐治
DF 5 北爪健吾
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 10 カルリーニョス・ジュニオ
MF 11 ルーカス・ブラガ
MF 13 宮本航汰
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
FW 23 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 32 高木践
MF 21 矢島慎也
MF 25 成岡輝瑠
MF 44 西原源樹
FW 9 アブドゥル・アジズ・ヤクブ
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏