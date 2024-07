縦折りフォルダブルスマホ「motorola razr 50」と「motorola razr 50 ultra」が日本の認証を取得!

既報通り、Motorola Mobility(以下、Motorola)が展開するフォルダブルスマートフォン(スマホ)「motorola razr」シリーズにおけるグローバル向け新商品として「motorola razr 50」(型番:XT2453-*)および「motorola razr 50 ultra」(型番:X2451-*)を発表しています。なお、アメリカやカナダなどの北米市場ではmotorola razr 50 ultraが「motorola razr+ (2024)」(型番:XT2401-*)、motorola razr 50が「motorola razr (2024)」(型番:XT2403-*)として発売されるとのこと。



左がmotorola razr 50、右がmotorola razr 50 ultra 左がmotorola razr 50、右がmotorola razr 50 ultra

motorola razr 50 ultraは欧州や一部のアフリカ(LATAM諸国)で6月24日(月)に発売され、今後数週間のうちに中東やアフリカ、アジア太平洋の一部の国・地域にて順次発売され、欧州での価格は1,199.99ユーロ(約209,000)となっており、motorola razr 50は今後数週間のうちに南米や欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋の一部の国・地域で発売される予定で、正式な発表こそありませんが、同社では両機種ともに日本でも時期は未定ながら発売する準備を進めていることが明らかにされました。一方、新たに総務省が「高周波利用設備の型式指定・型式確認の公示」おいて「型式指定の型式名・指定番号・製造業者等の氏名又は名称の公示」を2024年7月23日(火)に更新して「平成29年4月17日〜令和6年6月20日」を公開し、このうちの非接触IC機能「NFC(Type F/FeliCa含む)」に関する「誘導式読み書き設備」としてこれらのmotorola razr 50およびmotorola razr 50 ultraと見られる製品型番をMotorolaの日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパンが申請したことを掲載しています。指定番号はmotorola razr 50となる「XT2453-9」および「XT2453-7」がそれぞれ「第AC-24049号」および「第AC-24050号」、motorola razr 50 ultraとなる「XT2451-3」が「第AC-24058号」。型番の末尾の数字がグローバル版と異なっているため、それぞれ日本向けとして独自のハードウェアとなると見られ、誘導式読み書き設備は必ずしもFeliCaに対応しているとは限らず、NFC Type A/Bのみでも高周波利用設備に該当する場合は申請が必要となっているため、どちらの可能性もあるかと思われますが、恐らく各機種ともにおサイフケータイ(FeliCa)に対応すると推測されます。また現時点ではmotorola razr 50として2モデルが登録されているため、これまでの販売実績から鑑みると、片方がオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)で、もう片方がソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向けとなると予想され、SoftBank版は製品名が「motorola razr 50s」となる可能性が高いと思われます。一方、motorola rarz 50 ultraは1モデルのみなので、オープン市場向けメーカー版のみが投入されるのではないかと考えられます。motorola razr 50およびmotorola razr 50 ultraはともにMotorolaが展開するフォルダブルスマホ「motorola razr」シリーズの最新機種で、motorola razrシリーズは日本でも販売されており、昨年はいわゆる「SIMフリーモデル」となるオープン市場向け(メーカー版)「motorola razr 40」および「motorola razr 40 ultra」、そしてソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向け(キャリア版)「「motorola razr 40s」が発売されましたが、これらの機種はその後継となります。フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、両機種ともにそれぞれ縦開き型となっており、新たに折り畳んだ時にも使える外側にあるサブディスプレイが大型化し、motorola razr 50 ultraは業界最大の4.0インチ、motorola razr 50も3.6インチで、折り畳んだ状態でアウトカメラモジュールを除くとほぼ全面に広がりました。その他の詳細な製品情報は『新フォルダブルスマホ「motorolarazr 50」と「motorola razr 50 ultra」を発表!外側ディスプレイ大型化やAI対応など。日本でも発売へ - S-MAX』をご覧ください。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・motorola razr 50 関連記事一覧 - S-MAX・motorola razr 50 ultra 関連記事一覧 - S-MAX・The new large screen flip phone | motorola razr 50 | motorola ROE・The ultimate flip smartphone with AI | motorola razr 50 ultra | motorola ROE・motorola.co.jp