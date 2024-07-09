Ê¡Åç¤Î¼ç¾DFÆ²É¡µ¯Úö¤¬¤¤¤ï¤´°Á´°ÜÀÒ¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ½Ð¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤ï¤FC¤Ï9Æü¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óDFÆ²É¡µ¯Úö(25)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö27¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ²É¡¤Ï¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¤«¤é2021Ç¯¤ËÊ¡Åç¤ØÆþÃÄ¡£º£µ¨J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDFÆ²É¡µ¯Úö
(¤É¤¦¤Ï¤Ê¡¦¤«¤º¤)
¢£ÇØÈÖ¹æ
27
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯12·î5Æü(25ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÂçºåÉÜ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
177cm/75kg
¢£·ÐÎò
ÄÍ¸¶¥µ¥ó¥¯¥é¥Ö-ÀéÎ¤µÖFC-¿À¸ÍU-18-¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç-Ê¡Åç
¢£½Ð¾ìÎò
J3¥ê¡¼¥°:97»î¹ç½Ð¾ì3ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:5»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¤¤¤ï¤
¡ÖÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Æ²É¡ µ¯Úö¤Ç¤¹¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤FC¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¹¹¤Ë¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ½Ð¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¹¥¿¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¢¦Ê¡Åç
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒÀè¤¬Æ±¤¸Ê¡Åç¸©¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¼«Ê¬¤ò¥×¥í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿3Ç¯È¾¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¶ÈÉô¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¿´¶¯¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯È¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡Æ²É¡¤Ï¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¤«¤é2021Ç¯¤ËÊ¡Åç¤ØÆþÃÄ¡£º£µ¨J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDFÆ²É¡µ¯Úö
(¤É¤¦¤Ï¤Ê¡¦¤«¤º¤)
¢£ÇØÈÖ¹æ
27
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯12·î5Æü(25ºÐ)
ÂçºåÉÜ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
177cm/75kg
¢£·ÐÎò
ÄÍ¸¶¥µ¥ó¥¯¥é¥Ö-ÀéÎ¤µÖFC-¿À¸ÍU-18-¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç-Ê¡Åç
¢£½Ð¾ìÎò
J3¥ê¡¼¥°:97»î¹ç½Ð¾ì3ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:5»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¤¤¤ï¤
¡ÖÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Æ²É¡ µ¯Úö¤Ç¤¹¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤FC¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¹¹¤Ë¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ½Ð¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¹¥¿¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¢¦Ê¡Åç
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒÀè¤¬Æ±¤¸Ê¡Åç¸©¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¼«Ê¬¤ò¥×¥í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿3Ç¯È¾¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¶ÈÉô¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¿´¶¯¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯È¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×