東京エディション虎ノ門にて、宮崎焼酎を使ったカクテル「MIYAZAKI Shochu Cocktails(ミヤザキ ショウチュウ カクテルズ)」を展開。

Lobby Bar シニアバーディレクター自らが焼酎蔵を訪れ創作したカクテルが、31階のLobby Bar(ロビー バー)にて期間限定で楽しめます☆

提供期間:〜2024年9月15日(日)まで

提供時間:

日曜〜木曜 12:00 - 23:00 (LO 22:30)

金・土・祝前日 12:00 - 23:30 (LO 23:00)

場所:東京エディション虎ノ門 31階 Lobby Bar(ロビー バー)

予約: Lobby Bar オフィシャルサイト、またはTEL(03-5422-1630)、メール

東京エディション虎ノ門の31階にある緑溢れる「天空のジャングル」Lobby Bar(ロビー バー)にて、宮崎焼酎を使った「MIYAZAKI Shochu Cocktails(ミヤザキ ショウチュウ カクテルズ)」を展開中。

「MIYAZAKI Shochu Cocktails)」は、個性豊かな焼酎蔵の特徴を捉え、シニアバーディレクターの齋藤秀幸が独自に解釈して作り出した物語性の高いカクテルです!

2024年初旬、アメリカのバーテンダーたちと共に宮崎を訪れ、柳田酒造・黒木本店・京屋酒造・渡辺酒造・霧島酒造の4つの焼酎蔵を巡った齋藤氏。

麦畑で麦を踏んで幹を強くする工程や芋を磨く作業など、蒸留までのプロセスを直接生産者から学びました。

そこで出会った人々やカルチャーからインスピレーションを受け、五感で感じた世界観を「MIYAZAKI Shochu Cocktails」として表現。

展開されるカクテルを一部、紹介していきます☆

宮崎ロゼパロマ

価格:2,400円(税・サ込)

材料:千本桜、テキーラ、スイカ、アーモンド、オレンジリキュール、ローズレモネード

「宮崎ロゼパロマ」は、柳田酒造の焼酎「千本桜」を使い、宮崎の陽気な人々とメキシコのパロマをカクテルで繋げて創作した一杯。

いつか一人娘が蔵を継いだ時のことを考え、工夫を凝らしている柳田さんのエピソードから、フェミニンな印象を持つローズレモネードを合わせています!

杏子と生姜のペニシリン

価格:2,400円(税・サ込)

材料:ほろる、アプリコットリキュール、ジンジャー、シトラス、メスカル

霧島酒造の焼酎「ほろる」というバナナ香の強い麦焼酎を、生姜や杏子の蒸留酒と合わせた「杏子と生姜のペニシリン」

宮崎名物・干大根のお漬物に合うような、甘酸っぱいクセのあるカクテルに仕上げられています。

香気なピスコサワー

価格:2,400円(税・サ込)

材料:闇 くらやみ、ピスコ、アマーロ、文旦スピリッツ、シトラス、卵白

「香気なピスコサワー」は、京屋酒造の焼酎「闇 くらやみ」と相性の良い、南米の蒸留酒ピスコを合わせたカクテル。

焼酎を作る際の発酵を想わせる、芳醇な香りが感じられるサワーカクテルです☆

焦がしネグロー二

価格:2,400円(税・サ込)

材料:万年星、ウイスキー、カンパリ、リレ ブラン、エンピリカル アユーク、アマーロ

「焦がしネグローニ」は、はだか麦で作られる渡辺酒造の焼酎「万年星」を、ほろ苦いネグローニと合わせた一杯。

渡辺さんの蒸留テクニックによって生まれる、程よい焦がし香を感じられるビターカクテルです!

黒木さんのエスプレッソマティーニ

価格:2,500円(税・サ込)

材料:山猿 銅釜蒸留 、ウオッカ、エスプレッソ、カカオ、アガベ

コーヒー好きな尾鈴山蒸留所の黒木さんが、自身で抽出したエスプレッソにインスパイアされた「黒木さんのエスプレッソマティーニ」

尾鈴山の銅釜で蒸留された麦焼酎「山猿」の個性を、コーヒーとバランスよくブレンドしています☆

宮崎の焼酎蔵へ足を運び、インスピレーションを得て創作された物語性の高いカクテル。

東京エディション虎ノ門「Lobby Bar」で提供されている「MIYAZAKI Shochu Cocktails」の紹介でした☆

