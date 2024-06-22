横浜FCvs熊本 スタメン発表
[6.22 J2第21節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 6 和田拓也
MF 25 三田啓貴
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 10 伊東俊
MF 13 岩下航
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 28 神代慶人
FW 20 大崎舜
控え
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 15 三島頌平
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 石川大地
監督
大木武
※18:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 6 和田拓也
MF 25 三田啓貴
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 10 伊東俊
MF 13 岩下航
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 28 神代慶人
FW 20 大崎舜
控え
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 15 三島頌平
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 石川大地
監督
大木武