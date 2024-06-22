[6.22 J2第21節](ニッパツ)

※18:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 3 中村拓海

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 6 和田拓也

MF 25 三田啓貴

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 20 村田透馬

FW 33 室井彗佑

監督

四方田修平

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 田代琉我

DF 2 黒木晃平

DF 3 大西遼太郎

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 10 伊東俊

MF 13 岩下航

MF 19 古長谷千博

MF 21 豊田歩

MF 28 神代慶人

FW 20 大崎舜

控え

GK 23 佐藤優也

DF 5 阿部海斗

MF 7 竹本雄飛

MF 15 三島頌平

MF 30 東山達稀

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 18 石川大地

監督

大木武