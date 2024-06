郵便局に、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を記念した『ハローキティ50周年グッズ』が登場。

「ハローキティ」をデザインした、赤のワンポイントがかわいい「ミニトートバッグ」「エコバッグ」「コスメポーチ」「フラグメントケース」「マスコットホルダー」「通帳ケース」がラインナップされます☆

郵便局 サンリオ『ハローキティ50周年グッズ』

発売日:2024年6月25日(火)

取扱店舗:全国約4,000の郵便局

郵便局から、「ハローキティ」50周年を記念した、サンリオ『ハローキティ50周年グッズ』が登場!

1974年に誕生したサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が、赤のワンポイントがかわいいグッズとして展開されます。

ラインナップは「ミニトートバッグ」「エコバッグ」「コスメポーチ」「フラグメントケース」「マスコットホルダー」「通帳ケース」の6種類です☆

ミニトートバッグ

価格:2,200円(税込)

サイズ:約 W270×H180×D100mm

ちょっとしたお出かけに便利なミニトートバッグ。

両サイドのポケット、内ポケット、マグホックが付いています。

エコバッグ

価格:1,540円(税込)

サイズ:約 W300×H637×D3mm(開いた状態)

木目調の背景に「ハローキティ」をプリントした、日常の買い物に使いやすいサイズのエコバッグ。

付属のポケットにエコバッグを収納することができます。

コスメポーチ

価格:1,430円(税込)

サイズ:約 W190×H120×D55mm

外ポケットが2つ、内ポケットが2つ付いていて便利なコスメポーチ。

ミニトートバッグと同じデザインなので、一緒に持ち歩いてもおしゃれです☆

フラグメントケース

価格:1,760円(税込)

サイズ:約 W120×H85×10mm

ミニトートバッグと同じデザインのフラグメントケース。

裏にカードが入るポケットが2つ付いています。

ストラップでバッグなどに付けることができます。

マスコットホルダー

価格:1,980円(税込)

サイズ:約 W84×H105×D77mm

対象年齢:6歳以上

手紙を持った「ハローキティ」のマスコットホルダー。

チェーンでバッグなどに付けられます。

50周年のネームタグが付いた、特別感のあるデザインがポイントです☆

通帳ケース

価格:660円(税込)

サイズ:約 W163×H110×D3mm(閉じた状態)

通帳ポケットが2つ、カードポケットが4つ付いた、通帳ケース。

表は「ハローキティ」がいっぱいの大人かわいいデザインになっています☆

シリーズで揃えたくなる、「ハローキティ」の50周年をお祝いするバッグやポーチなど6種類。

全国約4,000の郵便局にて、2024年6月25日より販売が開始される、サンリオ「ハローキティ50周年グッズ」の紹介でした☆

※デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります

