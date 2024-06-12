ソニー「WF-C700N」もランクイン 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/6/12
「BCNランキング」2024年5月27日から6月2日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルー
HA-A11T-A（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
MPNY3J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルー
HA-A11T-A（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。